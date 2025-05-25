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Разговоры с украинскими и европейскими командами. Любенович ждет нового вызова в тренерской карьере

Премьер-лига

Минай дал толчок

Разговоры с украинскими и европейскими командами. Любенович ждет нового вызова в тренерской карьере

fcminaj.com

Новина українською

Сербский тренер Желько Любенович рассказал, когда вернется к тренерской работе. Напомним, последним местом работы специалиста был "Минай".

- Вы рассматриваете варианты на следующий сезон в плане возглавить какую-то команду из чемпионата Украины?

- Я пока что жду. Были разговоры. Но пока что это только разговоры. Конкретики пока нет. Поэтому жду. Буду надеяться, что кто-то пригласит меня. Также есть команды из Европы, которые интересуются мной. Это также мне интересно. Только вот позвонили мне и узнавали, какая ситуация у меня, но конкретного предложения не было. Я рад, что мной начали интересоваться команды не только из Украины, но и из Европы тоже.

- Раньше не интересовались? Сейчас только начали?

- Да-да. Можно сказать, что "Минай" и работа в закарпатском клубе мне дали толчок.

- Вы хотели бы заявить о себе в Европе?

- Я больше всего хочу работать в команде, в которой я буду прогрессировать. Моя карьера тренера только начинается. Хочется работать в клубе, в котором я и моя команда будем прогрессировать. Я надеюсь, что все будет хорошо и что я угадаю с командой.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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