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Ситуация в подвешенном состоянии. Журналистка УПЛ ТВ рассказала, сменит ли Верес главного тренера
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Фото: НК Верес
Журналистка УПЛ ТВ рассказала, сменит ли "Верес" главного тренера.
Екатерина Урсатий перед матчем "Вереса" и "ЛНЗ" рассказала, что ситуация с главным тренером в подвешенном состоянии, но задачу, поставленную на сезон, клуб выполнил.
"Относительно главного тренера "Вереса". Из-за того, что последние четыре матча у него были проиграны - ситуация в подвешенном состоянии. Но задача клуба была оказаться в десятке лучших и "Верес" с ней справился", - сказала журналистка.
Напомним, что сейчас "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице.
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Матч между "Вересом" и "ЛНЗ" уже идет. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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