  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Своеобразный финал. Полесье и Кривбасс объявили стартовые составы на важнейший матч сезона

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Своеобразный финал. Полесье и Кривбасс объявили стартовые составы на важнейший матч сезона

Премьер-лига

Будет горячо

Своеобразный финал. Полесье и Кривбасс объявили стартовые составы на важнейший матч сезона

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

Новина українською

В 30-м туре УПЛ встретятся между собой "Полесье" и "Кривбасс". Обе команды претендуют на еврокубковое, четвертое место. Кроме них, на эту позицию целятся "Карпаты", которые будут играть свой поединок параллельно.

Тренерские штабы житомирской и криворожской команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.

Стартовый состав "Полесья": Волынец Евгений, Чоботенко Сергей, Сарапий Эдуард, Михайличенко Богдан, Майсурадзе Георги, Бабенко Руслан (К), Андриевский Александр, Йосефи Томер, Крушинский Борис, Гуцуляк Алексей, Батиста.

Запасные: Караман Ярослав, Леднев Богдан, Битон Офек, Микитюк Евгений, Мельниченко Максим, Гонсалвеш, Таллес, Виале, Корнийчук Сергей, Хадрой Анди, Матич Матей, Кудрик Олег.

Стартовый состав "Кривбасс": Клищук Андрей, Юрчец Ян, Конате Бакари, Романчук Александр, Кузык Денис, Лунев Максим, Вакулко Юрий (К), Задерака Максим, Твердохлеб Егор, Микитишин Артур, Соса Даниэль.

Запасные: Маханьков Владимир, Хома Богдан, Виливальд Владимир, Бандейра, Пличко Алексей, Понедельник Андрей, Икенна, Илич Хрвое, Гонсалез, Каменский Александр, Ндомбази Нланду Ноа, Мулык Владимир.

По теме
yellow-arrow
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты – Заря, Полесье – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матчей 30-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бывший игрок Вереса и Колоса объявил о завершении карьеры
Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости