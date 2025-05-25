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Своеобразный финал. Полесье и Кривбасс объявили стартовые составы на важнейший матч сезона
Будет горячо
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
В 30-м туре УПЛ встретятся между собой "Полесье" и "Кривбасс". Обе команды претендуют на еврокубковое, четвертое место. Кроме них, на эту позицию целятся "Карпаты", которые будут играть свой поединок параллельно.
Тренерские штабы житомирской и криворожской команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.
Стартовый состав "Полесья": Волынец Евгений, Чоботенко Сергей, Сарапий Эдуард, Михайличенко Богдан, Майсурадзе Георги, Бабенко Руслан (К), Андриевский Александр, Йосефи Томер, Крушинский Борис, Гуцуляк Алексей, Батиста.
Запасные: Караман Ярослав, Леднев Богдан, Битон Офек, Микитюк Евгений, Мельниченко Максим, Гонсалвеш, Таллес, Виале, Корнийчук Сергей, Хадрой Анди, Матич Матей, Кудрик Олег.
Стартовый состав "Кривбасс": Клищук Андрей, Юрчец Ян, Конате Бакари, Романчук Александр, Кузык Денис, Лунев Максим, Вакулко Юрий (К), Задерака Максим, Твердохлеб Егор, Микитишин Артур, Соса Даниэль.
Запасные: Маханьков Владимир, Хома Богдан, Виливальд Владимир, Бандейра, Пличко Алексей, Понедельник Андрей, Икенна, Илич Хрвое, Гонсалез, Каменский Александр, Ндомбази Нланду Ноа, Мулык Владимир.
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