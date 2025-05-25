Шанс зацепиться за еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Карпаты - Заря

Во Львове заключительный матч проведут "Карпаты" с "Зарей".

Владислав Лупашко ставит следующий состав:

Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Альварес – Чачуа, Бруниньйо – Очеретько. Краснопир, Костенко.

Младен Бартулович выпускает следующих 11 футболистов:

Сапутин – Вантух, А. Джордан, Я. Башич, Рейс – Мичин, Попара, Дришлюк – Слесар, Будковский, Белоцерковец.

Команды сыграли между собой один матч, в котором луганский клуб оказался сильнее, победив со счетом 2:1.

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К поединку "Карпаты" занимают пятое место с 46-ю набранными баллами, "Заря" - восьмая с 37-ю баллами.

Матч начнется в 18:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.