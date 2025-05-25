  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шанс зацепиться за еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Карпаты - Заря

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шанс зацепиться за еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Карпаты - Заря

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнется в 18:00

Шанс зацепиться за еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Карпаты - Заря

fckarpaty.com

Новина українською

Во Львове заключительный матч проведут "Карпаты" с "Зарей".

Владислав Лупашко ставит следующий состав:

Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Альварес – Чачуа, Бруниньйо – Очеретько. Краснопир, Костенко.

Младен Бартулович выпускает следующих 11 футболистов:

Сапутин – Вантух, А. Джордан, Я. Башич, Рейс – Мичин, Попара, Дришлюк – Слесар, Будковский, Белоцерковец.

Команды сыграли между собой один матч, в котором луганский клуб оказался сильнее, победив со счетом 2:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К поединку "Карпаты" занимают пятое место с 46-ю набранными баллами, "Заря" - восьмая с 37-ю баллами.

Матч начнется в 18:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты – Заря, Полесье – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матчей 30-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бывший игрок Вереса и Колоса объявил о завершении карьеры
Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости