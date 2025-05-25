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Шанс зацепиться за еврокубки для хозяев. Стартовые составы на матч Карпаты - Заря
Матч начнется в 18:00
fckarpaty.com
Во Львове заключительный матч проведут "Карпаты" с "Зарей".
Владислав Лупашко ставит следующий состав:
Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Альварес – Чачуа, Бруниньйо – Очеретько. Краснопир, Костенко.
Младен Бартулович выпускает следующих 11 футболистов:
Сапутин – Вантух, А. Джордан, Я. Башич, Рейс – Мичин, Попара, Дришлюк – Слесар, Будковский, Белоцерковец.
Команды сыграли между собой один матч, в котором луганский клуб оказался сильнее, победив со счетом 2:1.
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К поединку "Карпаты" занимают пятое место с 46-ю набранными баллами, "Заря" - восьмая с 37-ю баллами.
Матч начнется в 18:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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