УПЛ. Верес - ЛНЗ 1:1. Ровенчане огорчили Григорчука в концовке

Для обеих команд этот сезон имел максимально "синусоидальный" характер: успехи очень часто сменялись откровенно с блеклыми периодами. Вот и к этой встрече, которая уже не имела никакого турнирного значения, подопечные Шандрука и Григорчука подходили с негативными сериями. Коуч гостей прибегнул к экспериментам на заключительный поединок в этой кампании и прибег к масштабной ротации, а наставник хозяев не стал мудрить и выставил сильнейших.

Активнее это противостояние начали именно ровенчане. "Верес" давил и доминировал в контексте контроля мяча. Но получив никаких дивидендов "волки" ощутимо сникли и подсели. В частности, за этот временной период наиболее опасные возможности имели Шарай и Гайдучик. Первый классным финтом ворвался в штрафную зону, а второй - после верховой подачи с углового головой пробил в перекладину.

В свою очередь, за ЛНЗ отвечал весенний новичок Беннетт. Костариканец выделился своей скоростью и дриблингом, однако, в то же время до какого-то конструктива в завершающей стадии не доходило.

После экватора первых 45 минут черкасской команде удалось выровнять игру, а с течением времени и перехватить инициативу. Основная угроза от подопечных Григорчука приходила после стандартов. Так капитан гостей Муравский дважды за буквально несколько минут опасно пристреливался головой после навесов.

Несмотря на достаточно вязкий и закрытый характер игры, моменты, чтобы размочить счет были у обоих. Более того, "Верес" таки свой гол ближе к перерыву таки забил, но уже упомянутый выше Шарай заканчивал ту атаку из офсайда.

Если до этого команды бегали и что-то пытались создавать, то во второй половине почему-то оба коллектива буквально встали. Вся борьба завязалась в центре поля, и ни одна из сторон довольно долго не могла разрушить этот "баланс" сил.

В итоге, разжать этот порочный круг удалось именно гостям. И снова острота пришла как раз после стандартных положений. Фирменный почерк этого ЛНЗ Григорчука, хех. Авагимян подал с углового, а вышедший на замену в перерыве Макуана в одно касание замкнул эту подачу. За "Верес" в этом эпизоде однозначно ошибся Клец - 10-й номер "волков" банально проспал подключение африканца.

"Вересу" нужно было добавлять. Олег Шандрук хоть и сразу отреагировал двойной заменой на пропущенный мяч, однако с этим решением тренер ровенчан ощутимо затянул. В концовке уже у обоих коллективов не оставалось физических сил и как такового вдохновения. Хозяева пытались поджимать, но эти атакующие замыслы черкасцы легко считывали. Еще хороший момент был у Клеца. Хавбек "волков" мог исправиться за свою ошибку, однако его удар на технику со штрафного без проблем в прыжке потянул страж ворот ЛНЗ Самойленко.

Ровенчане на последних минутах основного времени отчаянно бежали вперед и хотели в последний раз в этом сезоне порадовать домашнюю публику. Впрочем, слишком много хаоса было в простых технических действиях от футболистов "Вереса". ЛНЗ же наоборот - методично отбивались и особо не нервничали.

Впрочем, нужно отдать должное подопечным Шандрука. Характер и воля к победе у них точно есть. Когда уже казалось, что все, ЛНЗ сумеет прервать свою долгострадальную безвыигрышную серию - пришел гол "Вереса". На последних секундах компенсированного времени Клец таки добился своего и подал на голову Смияна, а надежный до этого 23-летний Самойленко не справился с этим ударом.

Является ли этот результат закономерным? Абсолютно справедливый. Инициатива время от времени переходила из одних ног в другие. Судьбу этой встречи решили две ошибки на стандартах.

"Верес" прерывает свою проигрышную серию в УПЛ, а ЛНЗ продолжает ничейную тенденцию

Таким образом, обе наши команды заканчивают это украинское первенство в нижней части турнирной таблицы. Финальная разница между коллективами составила 5 зачетных баллов. 9-я и 12-я позиции, соответственно.

Фото пресс-службы НК "Верес"

Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 25-е мая

Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - ЛНЗ 1:1

Голы: Смиян 90+4 - Макуана 73

"Верес": Кожухарь - Куция (Протасевич 74), Чечер, Вовченко, Шевченко - Клец, Кучеров (Годя 83) - Дахновский (Смеян 74), Шарай - Степанюк, Гайдучик.

Запасные: Стефанюк, Кулик, Когут, Протасевич, Балаба, Смиян, Петров, Данников, Лепский, Годя.

Главный тренер: Олег Шандрук.

ЛНЗ: Самойленко - Путря (Танковский 46), Муравский, Драмбаев, Каплиенко - Наумец (Пасич 54), Кушниренко, Ноникашвили, Беннетт (Благородный 81) - Молло (Макуана 46), Авагимян (Яшари 90+2).

Запасные: Кучеренко, Пеньков, Танковский, Топалов, Г. Пасич, Тилль, Яшари, Эйнел, Макуана, Ассинор, Благодарный, Момо.

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Вовченко 39, Молло 45+2, Куция 53, Клец 63, Дахновский 70, Муравский 70, Танковский 90+3.

Арбитр: Каленов Александр.