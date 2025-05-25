Отправлен в нокаут. Марино Пушич был обречен на уход из Шахтера

Марино Пушич — все. И на самом деле это максимально ожидаемая новость.

Кому-то может показаться, что “Шахтер” где-то изменил своим же словам, сказанным устами Дарио Срны. Еще не так давно, в феврале спортивный директор “горняков” дал интервью клубным ресурсам, где заявил, что босниец наделен полным доверием.

Тогдашнее десятиочковое отставание в Премьер-лиге дипломатично обосновывалось общей виной тренера, игроков и менеджмента, впрочем, на момент межсезонья не выглядело неподъемным (не только с учетом Классического во втором круге, но и того самого перенесенного поединка с “Кривбассом”).

К тому же, будем честны — в осенней части дончане сделали ставку на Лигу чемпионов, попытались зацепиться за плей-офф, не выполнили миссию, но их старания заслужили награду и понимание. Категорически несправедливо отбрасывать фактор изнурительных перелетов-переездов и всех сопутствующих факторов в условиях полномасштабного вторжения.

Однако сейчас на дворе - конец мая и контекст существенно изменился.

Для Рината Ахметова третьего места не существует

Предполагалось, что “Шахтер” прибавит с выходом из зимнего перерыва (мы сами в это свято верили), однако он не только не навязал конкуренцию киевлянам, а подытожил дистанцию УПЛ критически низким третьим местом.

Не удивимся, если кто-то будет апеллировать ныне популярным контраргументом: за отведенное ему время Пушич оформил три трофея из четырех возможных. Разве это плохо? Да еще и с триумфом в национальном кубке удалось обеспечить путевку в Лигу Европы, которая бы и так гарантировалась в случае второй строчки.

Вот этот нарратив несколько сместил фокус и натолкнул на мысль: а может лучше оставить Марино? Мол, иностранные коучи не благоговеют при упоминании об “оранжево-черных”, идет война, а тут специалист, у которого на руках все равно еще год согласно трудовому договору. Знает раздевалку, рискнул с ЛЧ, должен был мириться с потерей нескольких важных опций (Даниил Сикан и Александр Зубков годятся на эту роль), учился коммуницировать с дорогостоящими новичками, прибывшими посреди сезона — то есть, если бы Пушич хотел, то собрал бы не меньше “достоинств”, чем Имад Ашур в уже легендарном посте в соцсети LinkedIn.

Но все это откровенная чушь и ница позиция тех, кто не может признать провал и находится в поисках спасительной соломинки. Ринат Ахметов — точно не тот человек, которому удастся поднести на подносе “бронзу” и продать ее в виде успеха.

Президент руководит “Шахтером” с октября 1996-го, при его правлении клуб никогда не опускался ниже второй строчки, теперь это совершил и стопроцентно запятнал репутацию всех причастных. Сейчас каждая собака знает, что “горняки” промахнулись, даже не догнали кадровую слабую “Александрию” и вообще могли ограничиться Лигой конференций — а представьте сценарий, в котором Александр Караваев забил пенальти и “Динамо” взяло кубок Украины. В это не трудно поверить.

Ахметову не нужны подобные предположения, фантазии “а что было бы, если бы”, он имеет право видеть стабильно высокий результат, в который инвестирует. Нынешняя история окутана подколами, шутками по поводу 30+ миллионов, потраченных на Кауана Элиаса и Алиссона, это несолидно, то, что хотелось бы забыть и отмежеваться.

Нет полного ощущения, что Пушич руководил командой

Кстати, о “шахтеровском футболе”, который стремятся исповедовать боссы “оранжево-черных”. Не понадобится и глубокий анализ, чтобы прийти к выводу — Марино не убедил в умении “прокачивать” команду тактически, а весной “выезжал” исключительно на индивидуальных качествах своих подопечных. Мы так и не поняли, какой стиль хочет привить босниец, зато засвидетельствовали отсутствие системности и зависимости от конкретных имен.

До появления Георгия Судакова во встрече с “Александрией” (3:0) последние мало чем уступали дончанам и треснули лишь из-за решающего перформанса полузащитника. Владислав Лупашко хорошо подготовился к домашней игре на “Украине” (0:0), не побоялся предложить контрпрессинг в ответ, но бы спасовал, если бы бразильцы соперника не тратили эпизод за эпизодом. Руслан Ротань и Имад Ашур поочередно покинули кубок Украины из-за того, что “Шахтер” предстал лучше физически подготовленным — словом, здесь совсем не идет речь о тренерской руке, которая бы контролировала ход матча и позволила поддержать надлежащую динамику и взять максимальное количество очков.

Апогеем несостоятельности стало избиение “Колосом” (2:4), где Руслан Костышин удивил расстановкой и идеями. После Пушич жаловался на судейство, однако это бессовестный бред — при всем уважении к ковалевцам и 90 процентам остальных участников УПЛ, “Шахтер” ОБЯЗАН побеждать, ведь имеет для этого кардинально отличные ресурсы, о которых другим приходится мечтать.

Если же это все не работает, то с кого в первую очередь необходимо спрашивать? Вот Александр Шовковский “горел” 0:2 в фактически ненужном ему поединке и, в конце концов, выпутался — подбодрил ребят в перерыве, заставил действовать интенсивнее и настойчивее, установил на табло 2:2, которые охарактеризовались для Марино как поражение.

Марино утомил ментальными играми

Разговоры о прощании с тренером шли еще зимой, и сложилось впечатление, что он и сам не прочь упаковать чемоданы. В январе Пушич вспомнил, что им вообще-то интересуются иностранные представители (но добавил, что «предан “Шахтеру”), и это дало повод для лишних спекуляций.

В марте наставник отметил, что команда уже не борется за чемпионство — на секунду, после 21 тура с “Карпатами” (0:0), когда еще было достаточно времени для исправления ситуации. Многим показалось, что босниец так заигрывает и пытается усыпить бдительность “Динамо”, а спустя каких-то полторы недели от него прозвучало отрицательное “не помню, что я такое говорил”, “я пошутил”.

С обыгрышем “Динамо” в КУ появилась неоднозначная публикация в Instagram: “Благодарен за прекрасные воспоминания с удивительными людьми, история помнит только победителей”. Когда же журналисты расспросили подробности, в ответ послышалось “многие люди меня неправильно поняли”, “у меня еще год контракта”.

Такое ощущение, что Пушич пытался нащупать реакцию руководства клуба и болельщиков, но своим поведением сбивал с толку и подтверждал, что вот эта неопределенность так и будет висеть в воздухе.

Демонстративно непожатая рука Имаду Ашуру (когда-то то же самое сделал Мирча Луческу с Александром Севидовым, но хотя бы мог действовать с позиции силы и оправдаться статусом), жалобы на арбитраж — для чего это? Ну, ничего, теперь вопрос снят с повестки дня.

Фото - UA-Футбол