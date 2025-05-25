УПЛ. 30 тур. Карпаты - Заря 1:3. Прискорбное самоубийство

Заключительные матчи заключительного тура календарного тура УПЛ, в которых решалась судьба последнего еврокубкового места от Украины.

В одном из этих поединков "Карпаты" во Львове принимали "Зарю". Луганчанам, по большому счету, от этого матча уже ничего не было нужно. А вот "зелено-белым" нужно было сегодня только побеждать и при этом надеяться, что в параллельном матче "Кривбасс" в Житомире сможет отобрать очки у "Полесья". Только при таких раскладах "зелено-белые" занимали 4-е место в турнирной таблице, которое давало право на квалификацию Лиги конференций.

В стартовом составе "Карпат" вместо начудившего в прошлом туре Кинарейкина в воротах вышел Кемкин. В центр обороны вернулся Бабогло, а на правый фланг атаки – Очеретько. В центре атаки Лупашко снова предпочел отрядить Краснопира.

К чести "Зари", Бартулович выставил на почти проходной матч боевой состав. По сравнению с матчем прошлого тура с "Полесьем" – только одна замена в стартовом: Яцыка, которого не оказалось в заявке, заменил Белоцерковец. Больше проблем у луганчан было с запасом на матч, где оказалось всего четыре полевых игрока (плюс два кипера).

"Карпаты", которым было нужнее, активнее начали первый тайм. С игры, правда, у львовян не очень получалось, но зато они в первом тайме просто забомбили соперника угловыми (подали, наверное, штук 10), и на 16-й минуте один из этих угловых принес успех. После первого навеса луганчане вроде как отбились, но пошел навес вторым темпом - неразбериха в штрафной, и Бабогло головой с пары метров таки головой затолкал мяч в сетку.

Забив, хозяева немного сбавили темп, за что и поплатились – луганчане показали, что и они могут забивать после угловых, и на 25-й минуте Джордан продавил Бабогло и головой четко пробил под штангу – 1:1.

Такой счет совершенно не устраивал хозяев, да еще и "Кривбасс" забил "Полесью" в параллельном матче, но он сохранился до перерыва. Хотя в самой концовке тайма еще один шикарный момент, и, снова после углового, загубил Краснопир, который метров с 3-4 не пробил Сапутина.

Так, к перерыву в обеих матчах в Лигу конференций выходил "Кривбасс".

Второй тайм снова начался с давления хозяев, но прошел в совершенно ином ключе и завершился довольно неожиданным результатом.

Для начала в параллельном матче "Полесье" сравняло счет с "Кривбассом", а затем у нас вперед вышла "Заря" - после прострела с фланга Будковский остроумно пяткой скинул чуть назад под удар Мичину, и тот метров с 15-ти дал точно под штангу! А до этого еще и Слесар не забил, когда вывалился один на один, но с двух попыток так не переиграл сначала Кемкина, а затем пустые ворота.

1:2, время у "Карпат" спасти игру еще было, но гости оборонялись самоотверженно и уверенно, а угловых, которые несли опасность до перерыва, стало меньше.

Ну а затем "Заря" забила третий. Будковский перехватил пас Полегенько назад, выкатил на Слесара (никакого офсайда там не было), и Артем , вывалившись один на один, перекинул кипера.

3:1 для "Зари", и игру можно было закрывать. Что команды и сделали, хотя луганчане еще разок простили соперника, когда выбежали в контру 4 в 1, но даже не смогли довести дело до удара.

В параллельном матче "Полесье" и "Кривбасс" сыграли вничью 1:1 и именно житомирская команда квалифицировалась в Лигу конференций.

"Карпаты"? Они могли сегодня радовать своих болельщиков, но не лучшая игра в обороне и проблемы с реализацией привели к плачевному результату. Да и поражение в прошлом тур от "Колоса" нужно вспомнить.

Конечно, разочарование болельщиков львовян можно понять. После таких надежд и после такого проваленного матча. Но, это футбол. Такое бывает. Как оценивать в целом сезон для команды? Это уже тема для отдельной статьи с большим количеством знаков.

30-й тур УПЛ, сезон 2024/25

25 мая, Львов, стадион "Украина"

Судья: Виталий Романов (Днепр)

"Карпаты" (Львов) – "Заря" (Луганск) 1:3

Голы: Бабогло (16) - Джордан (25), Мичин (51), Слесар (73)

Предупреждения: Дришлюк, Будковский

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Адамюк (Жан Педрозу, 75), Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 75), Бруниньо (Игор Невес, 63), Чачуа, Костенко (Квасница, 63), Очеретько (Федор, 68), Краснопир

"Заря": Сапутин, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Вантух, Попара, Дришлюк, Мичин (Кораблин, 88), Белоцерковец (Кирюханцев, 81), Слесар (Тронтель, 79), Будковский