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Дебютный гол нападающего. ЛНЗ открывает счет в матче с Вересом. ВИДЕО гола

Премьер-лига

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Дебютный гол нападающего. ЛНЗ открывает счет в матче с Вересом. ВИДЕО гола

Фото: Instagram

Новина українською

"ЛНЗ" открывает счет в матче с "Вересом".

Черкасский клуб заработал угловой. Футболисты реализовали и Бени Макуана забил гол в ворота хозяев.

Для арендованного у "Полесья" футболиста это первый гол за новый клуб и дебютный в Премьер-Лиге.

ВИДЕО:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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