Премьер-лига
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Дебютный гол нападающего. ЛНЗ открывает счет в матче с Вересом. ВИДЕО гола
Дождались
Фото: Instagram
"ЛНЗ" открывает счет в матче с "Вересом".
Черкасский клуб заработал угловой. Футболисты реализовали и Бени Макуана забил гол в ворота хозяев.
Для арендованного у "Полесья" футболиста это первый гол за новый клуб и дебютный в Премьер-Лиге.
ВИДЕО:
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