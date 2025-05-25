  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победа была так близка. Верес сравнял счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО гола

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа была так близка. Верес сравнял счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО гола

Премьер-лига

Дождались

Победа была так близка. Верес сравнял счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО гола

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" сравнял счет в матче с "ЛНЗ".

На 90+2-й минуте футболисты "Вереса" заработали штрафной. Клец подал и Смиян забил свой второй мяч в УПЛ.

"ЛНЗ" вновь играет вничью.

ВИДЕО:

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В турнирной таблице "Верес" занимает девятое место с 36-ю баллами, "ЛНЗ" - 12-й с 31-м баллом.

По теме
yellow-arrow
Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты – Заря, Полесье – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матчей 30-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бывший игрок Вереса и Колоса объявил о завершении карьеры
Верес (Ровно) Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости