Победа была так близка. Верес сравнял счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО гола

"Верес" сравнял счет в матче с "ЛНЗ".

На 90+2-й минуте футболисты "Вереса" заработали штрафной. Клец подал и Смиян забил свой второй мяч в УПЛ.

"ЛНЗ" вновь играет вничью.

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В турнирной таблице "Верес" занимает девятое место с 36-ю баллами, "ЛНЗ" - 12-й с 31-м баллом.