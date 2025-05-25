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Победа была так близка. Верес сравнял счет в матче с ЛНЗ. ВИДЕО гола
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Фото: НК Верес
"Верес" сравнял счет в матче с "ЛНЗ".
На 90+2-й минуте футболисты "Вереса" заработали штрафной. Клец подал и Смиян забил свой второй мяч в УПЛ.
"ЛНЗ" вновь играет вничью.
ВИДЕО:
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В турнирной таблице "Верес" занимает девятое место с 36-ю баллами, "ЛНЗ" - 12-й с 31-м баллом.
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