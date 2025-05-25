Бывший игрок Вереса и Колоса объявил о завершении карьеры

Украинский защитник Алексей Зозуля объявил о завершении карьеры футболиста в 33-летнем возрасте. Последним клубом игрока была перволиговая "ЮКСА".

"А это будет отдельный пост о тебе. Да, сегодня мы завершаем профессиональную карьеру. Я бесконечно благодарен тебе, за все эти годы которые мы прошли вместе. Ты была всегда рядом, в победы и поражения, в моменты триумфа и в моменты отчаяния. Именно ты меня вдохновляла идти только вперед. И никогда в жизни не сомневалась во мне. Я невероятно тебя люблю, и знаю что все только начинается, потому что ты рядом! Спасибо тебе за наших покемонов ) Они невероятные, а ты наша СуперМамама!

Все клубы, в которых выпала честь мне сыграть, навсегда останутся в моем сердце, Запорожский "Металлург", ФК "Полтава" (здесь мне доверили капитанскую повязку в 21 год, это был треш), ровенский "Верес" (лучшие болельщики в мире), ПФК "Львов", ФК "Виктория", ФК "Дружба", ФК "Юкса"! Ну и конечно "Колос". Здесь Мы провели крутые 6 лет, и это место останется для меня самым родным. Я благодарен всем футболистам, которые были на моем пути, всем тренерам, персоналу футбольных клубов (это один из важнейших винтиков в футбольной машине).

Сегодня я завершаю одну историю, но я уверен что это всего лишь начало Новой )

Всем Спасибо", - написал Зозуля в Instagram.