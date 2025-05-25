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Конечная остановка? Заря ведет во Львове 3:1
Интригующий поединок
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче финального тура "зелено-белые" принимают луганскую команду. На 17-й минуте встречи Владислав Бабогло делает счет 1:0 в пользу "львов". Для защитника это третий гол в текущем чемпионате в 28 поединках.
Впрочем, довольно быстро "мужики" ответили своим точным ударом в исполнении Джордана.
Гости решили не останавливаться на этом и во втором тайме Петар Мичин оформил камбэк для коллектива Бартуловича.
Сербский полузащитник забил уже 9-й гол в текущем первенстве. Также в его активе 3 ассиста.
Третий мяч "черно-белых" на 73-й минуте забил Артем Слесарь. На 56-й минуте он уже мог отметиться, но не попал по мячу в пустые ворота, оставив вратаря позади.
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