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Шок во Львове. Заря выигрывает у Карпат 2:1

Премьер-лига

Интригующий поединок

Шок во Львове. Заря выигрывает у Карпат 2:1

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В матче финального тура "зелено-белые" принимают луганскую команду. На 17-й минуте встречи Владислав Бабогло делает счет 1:0 в пользу "львов". Для защитника это третий гол в текущем чемпионате в 28 поединках.

Впрочем, довольно быстро "мужики" ответили своим точным ударом в исполнении Джордана.

Гости решили не останавливаться на этом и во втором тайме Петар Мичин оформил камбэк для коллектива Бартуловича.

Сербский полузащитник забил уже 9-й гол в текущем первенстве. Также в его активе 3 ассиста.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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