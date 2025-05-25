Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем. Твердхохлиб забил свой очередной гол

В матче 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом" был открыт счет. На 30-й минуте Твердохлеб забил свой 14-й мяч в сезоне.

Футболисты "Полесья" оставили одного во время углового лучшего бомбардира соперника. Как результат - 0:1.

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