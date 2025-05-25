Премьер-лига
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Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем. Твердхохлиб забил свой очередной гол
Ситуация в таблице меняется очень быстро
Фото - Кривбас
В матче 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом" был открыт счет. На 30-й минуте Твердохлеб забил свой 14-й мяч в сезоне.
Футболисты "Полесья" оставили одного во время углового лучшего бомбардира соперника. Как результат - 0:1.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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25.05.2025 в 18:56
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