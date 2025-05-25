Порадовали зрителей. Дидык оценил ничью с Шахтером

Защитник "Руха" Роман Дидык проанализировал ничью в матче заключительного тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).

"Нам противостояла сильная и квалифицированная команда. "Шахтер" хоть и не изменил бы свое место в турнирной таблице, но этот клуб всегда играет и выкладывается на полную. Чувствовалось, что дончане имели большое желание победить, но "Рух" тоже играет всегда только на победу.

Мы пропустили после стандарта. Видимо, в этот момент сыграли без должной концентрации, потеряли одного игрока с поля зрения и он забил гол. Но мы ответили своим голом после углового. Команда работает над стандартами и, к счастью, удалось перенести в игру то, что мы тренируем во время подготовки к матчам.

Это была интересная игра и думаю, что она понравилась болельщикам. И "Шахтер", и "Рух" играли на встречных курсах, действовали раскованно и порадовали зрителей ярким футболом. Мы с хорошим настроением уходим в отпуск.

Для нас это был тяжелый сезон. Хотя если взглянуть на турнирную таблицу, то команда выступила не слишком хуже, чем в прошлом году. Разница в том, что тогда мы боролись за еврокубки, но, к сожалению, в этом году нам это не удалось.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне. И дома, и на выезде мы чувствовали это и в каждой игре старались ради фанатов "Руха" и хотели порадовать их хорошими результатами. Спасибо всей "желто-черной» семье!", - сказал Дидык.