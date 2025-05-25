УПЛ. Верес – ЛНЗ 1:1. Обзор матча

Перед этим поединком черкасская команда забила всего 2 мяча в предыдущих 8 встречах. Во втором тайме подопечные Григорчука вышли вперед, но не удержали минимальное преимущество. "Красно-черные" восстановили паритет в компенсированное время и прервали серию из 4-х поражений.

Коллектив Шандрука финишировал 9-м (36 очков), "фиолетовые" – 12-е (31 пункт).

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УПЛ. 30 тур

Авангард (Ровно)

Верес – ЛНЗ 1:1

Голы: Смиян, 90+3 – Макуана, 73