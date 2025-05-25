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Напряженная борьба. Батиста сравнял счет в матче с Кривбассом
Все хотят в еврокубки
Фото: ФК Полісся
В матче 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом" счет стал 1:1. На 50-й минуте нападающий хозяев Батиста сравнял счет.
Уругваец удачно сыграл на добивании после сейва голкипера криворожан Клищука.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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