Напряженная борьба. Батиста сравнял счет в матче с Кривбассом

В матче 30-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом" счет стал 1:1. На 50-й минуте нападающий хозяев Батиста сравнял счет.

Уругваец удачно сыграл на добивании после сейва голкипера криворожан Клищука.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.