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УПЛ. Полесье – Кривбасс 1:1. Житомиряне снова будут играть в еврокубках

Премьер-лига
Обновлено

Ничьей хватило "Полесью", чтобы квалифицироваться в Лигу конференций

УПЛ. Полесье – Кривбасс 1:1. Житомиряне снова будут играть в еврокубках

ФК Полісся

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Кривбасс" в очном поединке разыгрывали последнюю путевку в еврокубки.

Что касается стартовых составов, то у "Полесья" по сравнению с предыдущим матчем вместо молодого Карамана вышел Йосефи. Не могли помочь команде травмированы Бескоровайный и Назаренко.

У "Кривбасса" тоже без неожиданностей, на поле вышли те же игроки, которые обыгрывали "Оболонь".

Первый момент в матче не реализовали хозяева. Житомиряне перехватили мяч на чужой половине поля, выбежали в контратаку, которую завершал Йосефи, но Клищук парировал.

Криворожцы ответили не менее острым моментом. Никитишин пробил с левого фланга, Волынец парировал, а добивание Твердохлеба в борьбе с защитником прошло выше ворот.

В общем, обе команды играли очень осторожно, ведь цена ошибки была чрезвычайно высокой.

Соса потенциально опасно пробивал с линии штрафной, но угодил в соперника.

Гуцуляк выполнил заброс с правого фланга, но Клищук уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

На 30-й минуте "Кривбасс" открыл счет. Подачу с углового от Кузика замкнул Твердохлеб, которого житомирские защитники оставили одного. 0:1 и ситуативно "Кривбасс" выходит на 4-ю позицию.

После пропущенного гола "Полесье" активизировалось. Почти сразу сравнять счет мог Андриевский, но его в отчаянном подкате опередил Вакулко. Угловой заработали житомиряне и после розыгрыша и навеса игроки соперника сумели выбить мяч. Игра постепенно перенеслась на половину "Кривбасса", но без особых обострений.

Криворожцы пытались контратаковать. Задерака выполнил заброс с правого фланга на Твердохлеба, но тот не сумел дотянуться до мяча. Кузик подобрал мяч за пределами штрафной и пробил, но совсем немного не попал в створ.

В конце тайма Бабенко пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот.

В целом равный по игре первый тайм закончился преимуществом "Кривбасса".

Достаточно быстро во втором тайме хозяева сравняли счет. И снова отличился Батиста. Все началось с Гуцуляка, обыгравшего Кузыка и отдавшего на Андриевского, удар Александра парировал Клищук, а на добивании в нужном месте оказался уругваец. 1:1.

Почти сразу подопечные Максимова могли выйти вперед. Удар Крушинского под правую стойку парировал Клищук.

Теперь уже побеждать нужно было криворожцам. И они атаковали. Мощный дальний удар Микитишина полетел над воротами. Удар Сосы с правого фланга штрафной заблокировали защитники.

В последние минуты криворожцы так и не смогли организовать финальный штурм. Поэтому "Полесье" занимает 4-ю позицию и летом стартует в квалификации в Лигу конференций. А вот "Кривбасс" ожидают большие изменения, ведь Юрий Вернидуб уже объявил, что покидает команду.

30-й тур УПЛ
Житомир. "Центральный"
"Полесье" - "Кривбасс" 1:1
Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30

"Полесье": Волынец – Майсурадзе (Виале, 90+4), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский, Йосефи (Караман, 62) – Гуцуляк, Батиста (Таллес, 82), Крушинский (Леднев, 82).

"Кривбасс": Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Кузык – Вакулко, Лунев (Илич, 59), Твердохлеб (Гонсалес, 70) – Задерака, Соса, Микитишин (Ндомбаси, 84).

Предупреждения: Крушинский, 4, Йосефи, 60, Караман, 90, Майсурадзе, 90+2 – Соса, 21, Вакулко, 48, Конате, 52, Задерака, 90+2.

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1 голосов
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:37
Юра, спасибо тебе за 3 место и давай вали, вали... тебе в Кривбассе я вижу уже неинтересно.
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0
2
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Комментарии 10
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:37
Юра, спасибо тебе за 3 место и давай вали, вали... тебе в Кривбассе я вижу уже неинтересно.
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0
2
Monte Kristo (Київ)
25.05.2025 в 20:35
Какая разница кто вишел. Игри нет. Баласт...которий в прошлом году не принес ни одного очка.
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2
0
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Djon (Україна)
25.05.2025 в 20:40
100 %
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1
0
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:41
Это уже другой вопрос.
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0
2
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:09
Стоит только вспомнить концовку прошлого чемпа и опять же таки концовку этого. Тогда он пропускал вперёд Динамо, сейчас Полесье. И не стыдно ему? А Кривбасс мог спокойно занимать 4 место и выходить в еврокубки, но ряд очень странных по самоотдаче и безволии матчей в конце чемпа не дал этому осуществиться. Позор Вернидубу, позор!
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0
5
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:03
Вернидуб самый сливной тренер УПЛ однозначно. Стоит только вспомнить концовку прошлого чемпа.
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0
5
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:00
Вернидуб, продажная шкура, слил своему будущему клубу. Счёт 1-1, Кривбассу надо кровь из носу забивать, а он за 20 минут до конца меняет лучшего бомбардира команды, второго после Ваната в чемпе, и автора первого гола в матче, шоб не дай бог тот случайно не забил, ибо только он и мог забить у Кривбасса, а не тупорылые Задерака и Соса.
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0
5
oda1979 (Запорожье)
25.05.2025 в 19:56
Гнать всех старперов нах. Инвалиды. Такой шанс просрать. Задача на следующий сезон - обкатывать свой молодняк.
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0
4
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Barcelinius (earthman)
25.05.2025 в 20:16
А была установка не выиграть у Полесья. Били чёрт знает куда только не в створ ворот. Создавали видимость борьбы. Но меня то, старого лиса, не проведёшь, я всё прекрасно вижу и понимаю, где действительно настрой на победу, а где умело закамуфлированный слив.
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0
4
hoy (Київ)
25.05.2025 в 20:17
oda1979 Це ти про Металург
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0
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