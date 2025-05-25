Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Полесье – Кривбасс 1:1. Житомиряне снова будут играть в еврокубках
Ничьей хватило "Полесью", чтобы квалифицироваться в Лигу конференций
ФК Полісся
"Полесье" и "Кривбасс" в очном поединке разыгрывали последнюю путевку в еврокубки.
Что касается стартовых составов, то у "Полесья" по сравнению с предыдущим матчем вместо молодого Карамана вышел Йосефи. Не могли помочь команде травмированы Бескоровайный и Назаренко.
У "Кривбасса" тоже без неожиданностей, на поле вышли те же игроки, которые обыгрывали "Оболонь".
Первый момент в матче не реализовали хозяева. Житомиряне перехватили мяч на чужой половине поля, выбежали в контратаку, которую завершал Йосефи, но Клищук парировал.
Криворожцы ответили не менее острым моментом. Никитишин пробил с левого фланга, Волынец парировал, а добивание Твердохлеба в борьбе с защитником прошло выше ворот.
В общем, обе команды играли очень осторожно, ведь цена ошибки была чрезвычайно высокой.
Соса потенциально опасно пробивал с линии штрафной, но угодил в соперника.
Гуцуляк выполнил заброс с правого фланга, но Клищук уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
На 30-й минуте "Кривбасс" открыл счет. Подачу с углового от Кузика замкнул Твердохлеб, которого житомирские защитники оставили одного. 0:1 и ситуативно "Кривбасс" выходит на 4-ю позицию.
После пропущенного гола "Полесье" активизировалось. Почти сразу сравнять счет мог Андриевский, но его в отчаянном подкате опередил Вакулко. Угловой заработали житомиряне и после розыгрыша и навеса игроки соперника сумели выбить мяч. Игра постепенно перенеслась на половину "Кривбасса", но без особых обострений.
Криворожцы пытались контратаковать. Задерака выполнил заброс с правого фланга на Твердохлеба, но тот не сумел дотянуться до мяча. Кузик подобрал мяч за пределами штрафной и пробил, но совсем немного не попал в створ.
В конце тайма Бабенко пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот.
В целом равный по игре первый тайм закончился преимуществом "Кривбасса".
Достаточно быстро во втором тайме хозяева сравняли счет. И снова отличился Батиста. Все началось с Гуцуляка, обыгравшего Кузыка и отдавшего на Андриевского, удар Александра парировал Клищук, а на добивании в нужном месте оказался уругваец. 1:1.
Почти сразу подопечные Максимова могли выйти вперед. Удар Крушинского под правую стойку парировал Клищук.
Теперь уже побеждать нужно было криворожцам. И они атаковали. Мощный дальний удар Микитишина полетел над воротами. Удар Сосы с правого фланга штрафной заблокировали защитники.
В последние минуты криворожцы так и не смогли организовать финальный штурм. Поэтому "Полесье" занимает 4-ю позицию и летом стартует в квалификации в Лигу конференций. А вот "Кривбасс" ожидают большие изменения, ведь Юрий Вернидуб уже объявил, что покидает команду.
30-й тур УПЛ
Житомир. "Центральный"
"Полесье" - "Кривбасс" 1:1
Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30
"Полесье": Волынец – Майсурадзе (Виале, 90+4), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский, Йосефи (Караман, 62) – Гуцуляк, Батиста (Таллес, 82), Крушинский (Леднев, 82).
"Кривбасс": Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Кузык – Вакулко, Лунев (Илич, 59), Твердохлеб (Гонсалес, 70) – Задерака, Соса, Микитишин (Ндомбаси, 84).
Предупреждения: Крушинский, 4, Йосефи, 60, Караман, 90, Майсурадзе, 90+2 – Соса, 21, Вакулко, 48, Конате, 52, Задерака, 90+2.
Популярное сейчас
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Кевин Де Брюйне в шаге от подписания контракта с итальянским клубом
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Комментарии 10