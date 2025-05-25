"Веселая команда". Шандрук оценил сезон для Вереса

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук проанализировал уходящий сезон. Специалист вспомнил все самые яркие и негативные матчи.

- Как оцениваете сезон 2024/2025 в исполнении команды? Какие положительные и отрицательные моменты уже отметили для себя?

- На самом деле - положительно. Учитывая задачу, которая перед нами стояла на старте сезона - оценка положительная. Относительно негативных моментов - будем по завершению сезона делать детальный анализ. Тогда будем концентрироваться подробнее на положительных и отрицательных моментах. Поэтому не хочется сейчас об этом много говорить.

- Несмотря на серию неудач в конце - сезон уже стал самым успешным для клуба в высшем дивизионе чемпионата Украины. Что считаете залогом такого успеха?

- Залог успеха - это командная работа каждого в нашем коллективе. Начиная, наверное, с работников клубного офиса и заканчивая уборщицами, которые работают на стадионе. Административный штаб, медицинский... Боюсь кого-то забыть. Это командная работа в целом. Заслуга каждого из нас. Это президент, это работа руководства, спортивный директор. Поэтому я бы здесь такую вертикаль очертил: от президента - до наших очень старательных и ответственных уборщиц. Это такая синергия, которая вдохновляет.

- В этом чемпионате команда часто демонстрировала очень контраверсионные результаты. Как вот победы над "Кривбассом" и "Полесьем", ничья с "Шахтером" и поражения от "Левого Берега" и "Оболони"? В чем видите причину?

- Ну, у нас веселая команда. Мы довольно неплохо проявляем себя в атакующих действиях, демонстрируем хорошую результативность, голевых моментов много создаем. Но мы также действительно много пропускаем. Поэтому и такие игры получаются: с разными соперниками - по-разному. Такая бескомпромиссная у нас команда. И опять же, это наша нестабильность. Она присутствует. Стабильность в игре и в результатах нужно приобретать через работу, через настройку правильную и здесь нам нужно прогрессировать.

- Какие матчи в целом назвали бы наиболее успешными и худшими в исполнении команды в этом сезоне?

- Было несколько хороших ярких игр. Среди них домашние игры с "Рухом" и "Александрией". Была неплохая с "Шахтером" домашняя игра. Также в этом списке поединок против "Динамо" в Киеве - хотя мы и проиграли. Ну и весной хорошие игры были. С "Кривбассом", с "Полесьем" домашняя. В общем, есть что вспомнить. А худшая - это, наверное, все-таки игра с "Ворсклой" в Полтаве. После того проигрыша, как видите, мы до сих пор не можем найти свою игру и свои очки.

- Как ограниченность в возможности ротации и короткая скамейка запасных сказались на игре команды в заключительной фазе сезона?

- Если небольшой экспресс-анализ сделать прямо сейчас - то, наверное, с качественной скамейкой запасных мы могли бы рассчитывать на более удачную концовку сезона. Потому что сейчас у нас много молодежи, которая еще не демонстрирует зрелой стабильной игры. Но это опять же - только теория. После окончания чемпионата мы все проанализируем подробнее и уже будем принимать соответствующие решения на следующий сезон.

- Как на результат в заключительных матчах сезона повлиял также тот факт, что "Верес" заранее сохранил прописку в УПЛ?

- Возможно, негативно повлиял. Сейчас мы можем и в этом искать причину. Или одну из причин. Но, опять же, очень важно сделать правильный анализ, чтобы в будущем мы больше не совершали таких ошибок.

- Каких еще ошибок сезона нынешнего - больше всего хотели бы избежать в новом чемпионате?

- Концовка сезона в нашем исполнении - была не очень удачной. Хотелось бы выступить немножко по-другому. Поэтому постараемся избежать этого в будущем. И второй момент - нам нужно удачно стартовать в новом чемпионате.