"Я ухожу не потому, что разочаровался": Вернидуб покидает Кривбасс

После ничьей в финальном туре УПЛ с житомирским клубом, наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб сообщил о том, что покидает команду.

"Я пришел в Кривбасс не за контрактами и статусами – я увидел здесь душу и неравнодушных людей. Я увидел команду, с которой можно сделать результат за счет характера. Мы вместе видели многое. Мы прошли с фанатами войну, и я хочу пожелать, чтобы это поскорее закончилось. Мы пережили обстрелы, тревоги и нестабильность. Я хочу поблагодарить за это игроков, работников клуба, болельщиков и город Кривой Рог".

"Сегодня я провел последний матч в "Кривбассе". Я не вижу в этом ничего страшного. Только хочу пожелать команде двигаться вперед и быть в пятерке УПЛ. Я ухожу не потому, что разочаровался, поверьте мне. Я очень люблю этот клуб и прошу: "Не останавливайтесь, двигайтесь вперед – у вас все впереди". Спасибо еще раз.

В матче с "Полесьем" мы сделали все, чтобы победить. На поле были две равные команды. Но я очень рад за своих ребят. Я имел честь прожить эти три года вместе с ними. Еще раз спасибо", – сказал Вернидуб в эфире программы "Футбол 360".