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Ванат второй раз кряду выиграл гонку бомбардиров. Твердохлеб на финише обогнал Судакова и занял второе место

Премьер-лига

Владислав улучшил свои показатели

Ванат второй раз кряду выиграл гонку бомбардиров. Твердохлеб на финише обогнал Судакова и занял второе место

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

По итогам УПЛ 2024/25 нападающий "Динамо" Владислав Ванат возглавил список голеадоров чемпионата. Его 17 голов помогли киевлянам одержать победу в турнире. В прошлом сезоне он также финишировал первым в гонке бомбардиров, но забил на 3 мяча меньше.

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Гол Егора Твердохлеба в ворота "Полесья" хоть и не вывел "Кривбасс" в квалификацию Лиги конференций, но изменил его позицию в перечне главных голеадоров первенства. В его активе 14 точных ударов. Лидер криворожского коллектива опередил Георгия Судакова (13).

В топ-5 также вошли Артём Бондаренко (12) и Алексей Гуцуляк (11).

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Георгий Судаков Владислав Ванат Егор Твердохлеб
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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