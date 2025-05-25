Ванат второй раз кряду выиграл гонку бомбардиров. Твердохлеб на финише обогнал Судакова и занял второе место

По итогам УПЛ 2024/25 нападающий "Динамо" Владислав Ванат возглавил список голеадоров чемпионата. Его 17 голов помогли киевлянам одержать победу в турнире. В прошлом сезоне он также финишировал первым в гонке бомбардиров, но забил на 3 мяча меньше.

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Гол Егора Твердохлеба в ворота "Полесья" хоть и не вывел "Кривбасс" в квалификацию Лиги конференций, но изменил его позицию в перечне главных голеадоров первенства. В его активе 14 точных ударов. Лидер криворожского коллектива опередил Георгия Судакова (13).

В топ-5 также вошли Артём Бондаренко (12) и Алексей Гуцуляк (11).