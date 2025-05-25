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Больше руки не подаст. Вернидуб в прямом эфире "наехал" на Вацко

Премьер-лига
Обновлено

Конфликт

Больше руки не подаст. Вернидуб в прямом эфире "наехал" на Вацко

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб раскритиковал журналиста Виктора Вацко во время прямого включения для программы "ФУТБОЛ 360". Вацко в это время находился в студии.

- Вас где-то ждать в следующем сезоне или пока на паузу?

- Вацка спросите, он все знает. Мне же везде отказали. Пока выходной был, я поехал в "ЛНЗ" - там отказали. Приехал в "Полесье" - тут тоже отказали. Сейчас без работы, буду думать, куда дальше ехать. Может, в "Карпаты".

Виктор, тебе большое спасибо. Ты - невероятный, но я же знаю, откуда это все. Очень тебе благодарен за все, ты - человек с большой буквы, но я тебе больше никогда в жизни руку не подам.

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Юрий Вернидуб Виктор Вацко
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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
25.05.2025 в 22:10
Ну це ж одна компанія...просто треба про себе нагадати в футбольному міні світі( а-ля шоу бізнес)
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Комментарии 3
Не люблю футбол (Хорол)
25.05.2025 в 22:10
Ну це ж одна компанія...просто треба про себе нагадати в футбольному міні світі( а-ля шоу бізнес)
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0
0
Justice (Львів)
25.05.2025 в 21:56
Але і Вернидуб нічим не кращий за Вацка...
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storm_ua (Николаев)
25.05.2025 в 21:35
Вацко портянка сцаная, что с него взять.
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