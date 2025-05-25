Больше руки не подаст. Вернидуб в прямом эфире "наехал" на Вацко

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб раскритиковал журналиста Виктора Вацко во время прямого включения для программы "ФУТБОЛ 360". Вацко в это время находился в студии.

- Вас где-то ждать в следующем сезоне или пока на паузу?

- Вацка спросите, он все знает. Мне же везде отказали. Пока выходной был, я поехал в "ЛНЗ" - там отказали. Приехал в "Полесье" - тут тоже отказали. Сейчас без работы, буду думать, куда дальше ехать. Может, в "Карпаты".

Виктор, тебе большое спасибо. Ты - невероятный, но я же знаю, откуда это все. Очень тебе благодарен за все, ты - человек с большой буквы, но я тебе больше никогда в жизни руку не подам.