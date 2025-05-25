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"Сейчас его номер телефона будет в черном списке. Я ему сам руки не подам после этого": Вацко ответил Вернидубу

Премьер-лига

Вот так страсти

"Сейчас его номер телефона будет в черном списке. Я ему сам руки не подам после этого": Вацко ответил Вернидубу

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Журналист и комментатор Виктор Вацко ответил главному тренеру "Кривбасса" Юрию Вернидубу, который обвинил его во лжи.

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"Спасибо, Юрий Николаевич, спасибо. Я, правда, не понимаю, в чем история. Есть объяснительная бригада? Кто-то может сказать или нет?

Я скажу, что произошло. Я в прошлом выпуске своей программы сказал, что с 6 игроками "Кривбасса" не будут продлены истекающие контракты. И выразил удивление, что команде еще играть 3 тура, а Юрий Николаевич из недели в неделю прощается с Кривым Рогом. Клуб за еврокубки борется, а такое впечатление, что все - лапки сложили. Уже неинтересно. Он уже себя где-то видит дальше.

У меня была информация, что его агенты забрасывали удочки в "ЛНЗ" и "Полесье", а эти клубы по крайней мере на данный момент не рассматривают его кандидатуру. Я это сказал. Очевидно, что это его задело.

То, что он руки не подаст и так далее... Я сам уже не хочу ему руки подавать на самом деле. Нас же объединяет многолетний опыт каких-то контактов. Я всегда был с ним честным и не мало сделал, когда он работал тренером в той же "Заре". Я знаю, что он мне говорил при встречах, благодарность и так далее. А сейчас он выходит и говорит, что руки мне не подаст. Да мне уже не надо руки подавать. Сейчас его номер телефона - закончится программа - будет в черном списке. Я ему сам руки не подам после этого.

Второй момент. То, что сейчас произошло - получается, что Юрий Николаевич очень такой на пафосе мужик - когда порядок, то порядок. Сейчас как он говорит? Всем благодарен? Слова не сказал о президенте, руководстве клуба. Караманиц ничего для вас, Юрий Николаевич, не сделал в той жизни? Не успокаивал, не выливал вам, метафорически выражаясь, потому что сейчас ваши представители, консультанты эти малолетние начнут интервью раздавать в интернетах, ведро холодной воды, когда вы истерики закатывали, увольнялись из "Кривбасса" в начале карьеры в клубе, не могли выиграть в УПЛ? Никто вам плечо не подставлял? Клуб для вас ничего не сделал? И вы ни слова о президенте не сказали? Для меня лично это тоже характеризует человека. А то, что вы мне руки не подадите - руки у меня чище будут просто-напросто, да и все.

Если человека в 60 лет задевает то, что журналист говорит правду - журналист или болельщик - но это правдивые моменты. Посмотрим, кто останется в клубе, кто нет, я же не сам это придумал. Если это вас задевает - это точно не мои проблемы. Однозначно", - сказал Вацко.

После завершения матча 30-го тура УПЛ "Полесья" и "Кривбасса" (1:1) Юрий Вернидуб объявил, что покидает команду. В этом сезоне криворожане финишировали на 5-м месте.

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Больше руки не подаст. Вернидуб в прямом эфире "наехал" на Вацко
Юрий Вернидуб Виктор Вацко
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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
25.05.2025 в 22:40
Вацко, по рукам і ногам зв"язаний з агентською компанією PASS , не має жодного морального права щось пред"являти Юрію Вернидубу.
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Комментарии 4
rjhxb61@ukr.net (киев)
25.05.2025 в 22:40
Вацко, по рукам і ногам зв"язаний з агентською компанією PASS , не має жодного морального права щось пред"являти Юрію Вернидубу.
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0
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Andrumas (Düsseldorf)
25.05.2025 в 22:26
Вернидуб всё же человек футбольный, заслуженный. Дважды был тренером года, обыгрывал Реал на Бернабеу в ЛЧ (много таких украинских тренеров??), Заря при нем в еврокубках шумела и в УПЛ была грозной силой и т.д. А Вацко как журналист кончился.. Вернидубу есть чем гордиться как тренеру, а Вацко профессионально только лижит шевченко с ребровым
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Лекарь (село Дарниця)
25.05.2025 в 22:13
Вацко відомий три-два-рас.
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.05.2025 в 22:08
Жабогадюкінг...
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