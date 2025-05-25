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УПЛ. Карпаты – Заря 1:3. Обзор матча

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В еврокубки еще рановато

УПЛ. Карпаты – Заря 1:3. Обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

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Владислав Бабогло быстро вывел хозяев вперед. У "львов" было немало моментов и 17 ударов, но атаки гостей оказались острее. Филипп Будковский отдал 2 ассиста. Кипер "черно-белых" Александр Сапутин совершил 5 сейвов.

Подопечные Лупашко завершили сезон на 6-м месте (46 баллов). Коллектив Бартуловича – седьмой (40 очков).

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УПЛ. 30 тур

Стадион "Украина" (Львов)

Карпаты – Заря 1:3

Голы: Бабогло, 18 – Джордан, 25, Мичин, 57, Слесарь, 73

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Заря (Луганск) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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