Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Карпаты – Заря 1:3. Обзор матча
В еврокубки еще рановато
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Владислав Бабогло быстро вывел хозяев вперед. У "львов" было немало моментов и 17 ударов, но атаки гостей оказались острее. Филипп Будковский отдал 2 ассиста. Кипер "черно-белых" Александр Сапутин совершил 5 сейвов.
Подопечные Лупашко завершили сезон на 6-м месте (46 баллов). Коллектив Бартуловича – седьмой (40 очков).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 30 тур
Стадион "Украина" (Львов)
Голы: Бабогло, 18 – Джордан, 25, Мичин, 57, Слесарь, 73
Популярное сейчас
- Полесье в еврокубках. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. 30 тур. Карпаты - Заря 1:3. Прискорбное самоубийство
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства