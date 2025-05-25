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Легионер Руха рассказал, как удалось забить Шахтеру и как ему играется в УПЛ

Премьер-лига

Неплохое выступление

Легионер Руха рассказал, как удалось забить Шахтеру и как ему играется в УПЛ

Фото: Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Бабукар Фаал поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Шахтера" (1:1) в матче 30-го тура УПЛ. Также игрок признался, в каком настроении уходит в отпуск.

"Очень рад, что смог забить гол и помочь команде сыграть вничью с "Шахтером". Я постепенно адаптируюсь и к тренерским требованиям, и к чемпионату. Надеюсь, в следующем сезоне буду забивать за "Рух" еще больше голов!

Ярослав Карабин сделал классную подачу с углового. Вообще Ярослав - лучший ассистент команды. Он точно навесил мне на голову и я должен был только попасть в ворота.

Ухожу в отпуск в отличном настроении. Мы много и тяжело работали на тренировках, поэтому надо немного отдохнуть. Будет время перезагрузиться и с новыми силами впоследствии начать подготовку к новому сезону. Мне нравится играть в УПЛ - это сильная лига с крепкими командами. Хочется проявить себя как можно лучше", - сказал Фаал.

Фаал перешел в "Рух" в начале этого года. За вторую часть сезона гамбиец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал ассист.

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Рух (Львов) Бабукар Фаал
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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