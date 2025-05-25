Легионер Руха рассказал, как удалось забить Шахтеру и как ему играется в УПЛ

Нападающий "Руха" Бабукар Фаал поделился эмоциями от забитого гола в ворота "Шахтера" (1:1) в матче 30-го тура УПЛ. Также игрок признался, в каком настроении уходит в отпуск.

"Очень рад, что смог забить гол и помочь команде сыграть вничью с "Шахтером". Я постепенно адаптируюсь и к тренерским требованиям, и к чемпионату. Надеюсь, в следующем сезоне буду забивать за "Рух" еще больше голов!

Ярослав Карабин сделал классную подачу с углового. Вообще Ярослав - лучший ассистент команды. Он точно навесил мне на голову и я должен был только попасть в ворота.

Ухожу в отпуск в отличном настроении. Мы много и тяжело работали на тренировках, поэтому надо немного отдохнуть. Будет время перезагрузиться и с новыми силами впоследствии начать подготовку к новому сезону. Мне нравится играть в УПЛ - это сильная лига с крепкими командами. Хочется проявить себя как можно лучше", - сказал Фаал.