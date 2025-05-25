Тренер Полесья прокомментировал ничью в решающем матче с Кривбассом

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Александр Максимов прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в 30-м туре УПЛ.

"Хочу поблагодарить игроков, за то, что проявили свой характер, отыгрались. И, видите, там концерт уже идет - в общем, все положительно, так что - все супер. По матчу, то мы отмечали, что надо угрожать воротам.

В целом в первом тайме действовали неплохо, но не доводили до логического завершения. Имею в виду удары, чтобы была угроза для ворот соперника. Потом сделали все эти коррективы, и поговорили с ребятами - и получилось так, как есть", - сказал тренер.