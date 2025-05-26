Ударный Батиста, ассистент Будковский, X-фактор Груши, влияние Твердохлеба и стена Зари. Символическая сборная 30-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига сезона 2024/25 пришла к своему логическому завершению. Определились все герои и неудачники этой кампании.

Наши команды успешно отыграли заключительный 30-й тур и ушли в заслуженный отпуск. Стартовал последний тур с поединков аутсайдеров, по итогам которых свое место в зоне переходных матчей забронировали полтавская "Ворскла" и "Левый Берег".

В субботу же свои игры провели наши призеры. Конечно, речь идет о киевском "Динамо", "Александрии" и донецком "Шахтере". В итоге, "бело-синие", "горожане" и "горняки" в унисон провели этот сезон ничейными результатами.

Однако, все самое интересное ожидало украинских болельщиков в завершающий игровой день. Так как прежде всего прошлый уик-энд в родной УПЛ запомнился битвой за последний еврокубковый слот, из которой триумфатором вышло житомирское "Полесье". В свою очередь "Верес" прервал свою проигрышную серию, а ЛНЗ продолжило, как минимум до следующего сезона, тенденцию ничьих...

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 30-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Георгий Ермаков ("Александрия")

Голкипер "горожан" в игре с одесским "Черноморцем" выдал свой очередной "сухой" и качественный поединок в этом сезоне. Да, против "моряков" Ермаков не демонстрировал каких-то монструозных сейвов, а просто-напросто грамотно выполнял свои непосредственные обязанности, как первого номера. Тем не менее, просто не можем не включить 23-летнего Георгия за всю эту кампанию украинского первенства, которую он провел на самом высоком уровне. В частности, страж ворот "Александрии" выиграл конкуренцию у опытного Никиты Шевченко, отыграл все 30 матчей и пропустил при этом лишь 22 мяча.

Альтернатива: Денис Марченко ("Оболонь"). 18-летний кипер не имел прям много работы в игре с "аистами" Виталия Первака, но когда было нужно совершил несколько эффектных сейвов. Что позволило его команде получить важную в контексте борьбы за выживание и при этом "сухую" победу.

Центральный защитник: Андерсон Джордан ("Заря")

Давайте откровенно, мало кто ожидал, что команда Младена Бартуловича в таком ответственном матче для "Карпат", сможет их обыграть. И одним из ключевых творцов этого успеха для луганчан стала игра бразильского центрбека. Хотя и "Заря" пропустила один мяч от "львов", впрочем, в целом оборонительная линия во главе с Джорданом отработала прекрасно. Подопечные Лупашко сумели получить сразу 10 угловых, однако так и не сумели их конвертировать в голы. Более того, 26-летний защитник в классическом стиле отметился собственным голом - после верховой подачи с углового.

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий ("Черноморец")

Уже очередное попадание опытного защитника в нашу символическую "солянку" по итогам тура. Вот если бы все "моряки" так играли, глядишь и сохранили бы прописку в элите... Ярослав, традиционно, довольно мало бегал, однако за счет огромного опыта всегда оказывался именно там, где требовал этого конкретный эпизод. К тому же, ветеран по футбольным меркам, умело руководил оборонительными действиями своей команды и направлял партнеров. В итоге, уверенная игра 35-летнего центрбека не позволила отличиться подопечным Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Назарий Муравский (ЛНЗ)

Капитан черкасцев бился как настоящий тигр в игре с ровенским "Вересом". Назарий вообще не чурался черновой работы и подчищал огрехи партнеров. В общем, подопечные Олега Шандрука чуть больше, на правах хозяина того поединка, владели мячом, однако сумели забить лишь на последних секундах компенсированного времени. Назарий мог и сам оставить свой автограф в воротах Кожухаря, дважды за несколько минут оказавшись на ударных позициях - однако, не хватило точности. Все-таки говорим о защитнике, а не форварде, хех.

Альтернатива: Станислав-Нури Малыш ("Ингулец"). Защитник представителя поселка Петрово сравнял счет в матче с полтавской "Ворсклой" и неплохо выглядел в защите. Однако, этого оказалось слишком мало для итогового положительного результата для команды Василия Кобина...

Центральный полузащитник: Виталий Груша ("Оболонь")

31-летний хавбек "пивоваров" стал героем противостояния с прямым конкурентом по таблице - "Левым Берегом". Виталий обыгрался с Бычеком и классным ударом в дальний угол принес своей команде такую важную победу. Да и вообще Груша взял на себя лидерские качества и неплохо выглядел в атаке. Благодаря этому голу, "Оболонь" выдохнула и сохранила за собой прописку в элитном украинском дивизионе.

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Динамо")

В заключительном матче этой кампании УПЛ Александр Шовковский в своем традиционном стиле прибегнул к масштабной ротации состава. Роль "креативного центра" в этом экспериментальном составе была возложена на плечи Александру, и он справился умело справился с этой ролью. Пихаленок руководил построением атак столичного коллектива, и именно он забил первый мяч во встрече, прошив вратаря ковалевцев Гороха после скидки от Ваната.

Альтернатива: Петар Мичин ("Заря"). Гол сербского хавбека в ворота львовских "Карпат" стал 9-м для него в этом сезоне украинского чемпионата. Именно этот забитый мяч легионера вывел луганскую команду вперед в начале второго тайма той встречи.

Левый полузащитник: Артем Слесар ("Заря")

Вингер луганчан был активным на протяжении всего матча с подопечными Владислава Лупашко, и ушел с поля лишь за 10 минут до финального свистка. Артем проделал очень много беговой работы на своем фланге, отрабатывал и в атаке, и в обороне. При этом, Слесар еще и успевал меняться по позиции с Белоцерковцем, и обострять и на том противоположном фланге. В одном из эпизодов представитель "Зари" упустил убийственную возможность и не затолкал кожаного в пустые ворота, однако в итоге исправился и все-таки свой гол забил, довершив погром "Карпат".

Альтернатива: Кевин ("Шахтер"). Бразильский вингер "горняков" традиционно выделялся на своем фланге, демонстрируя навыки дриблинга и свою реактивную скорость. Однако, результативными действиями Кевин не отметился, а его команда не сумела одержать победу в игре с львовским "Рухом".

Правый полузащитник: Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Лидер "волков" традиционно сильно отыграл очередной свой тур. Алексей отбегал "от свистка до свистка" игру с криворожским "Кривбассом". Гуцуляк активно шел в дриблинг, предлагал креативные решения впереди и пытался все время прямо обострять у ворот Андрея Клищука. В итоге, 27-летний вингер житомирского "Полесья" завершил эту кампанию УПЛ на 5-й позиции в списке лучших бомбардиров первенства, проведя 11 голов.

Альтернатива: Ибрахим Кане ("Ворскла"). Вингер полтавчан частенько оказывался в центре внимания в игре с "Ингульцом" и выполнил предголевую передачу в эпизоде с голом своей команды. В частности, африканец перехватил мяч после неудачного паса соперника, отдал на Ндукве, который как раз и ассистировал Кулачу. Также перед этим голом Ибрахим сам имел классный момент, но не попал. При этом, Кане все-таки забил - на 81-й минуте, но это взятие ворот отменили из-за офсайда Пасича. Мог и заработать пенальти в компенсированное время, однако вновь положение "вне игры"... Чуточку больше удачи, и был бы в качестве основной опции.

Атакующий полузащитник: Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Главная ударная сила криворожан в атаке эффектно открыла счет в статусном матче с "Полесьем", переправив мяч головой в сетку ворот Волынца. Этот мяч стал 14-м в этом сезоне чемпионата Украины для 24-летнего игрока. По этому показателю Твердохлеб отстал от первого в бомбардирской гонке Ваната лишь на 3 точных выстрела. При этом, Егор, в отличие от динамовца, провел все свои голы с игры.

Альтернатива: Артем Бондаренко ("Шахтер"). Как дополнительный вариант можно взять представителя "горняков". 24-летний хавбек пытался пропагандировать комбинационную игру в центральной зоне и направлял атаки дончан, и именно он оформил ассист на гол Эгиналду - в начале второй половины поединка.

Форвард: Факундо Батиста ("Полесье")

Второе подряд попадание уругвайца в нашу символическую сборную. Факундо снова отличился с игры и забил очень важный мяч для своей команды. Мяч, который в итоге, вывел житомирян в еврокубки. Надо отметить, голевое чувство у Батисты на высочайшем уровне. Латиноамериканский легионер не суетится и не делает лишних движений, а сканирует пространство и оказывается именно там, где этого требует ситуация в атаке.

Форвард: Филипп Будковский ("Заря")

Капитан луганчан не отметился забитым мячом в матче с львовскими "Карпатами", однако записал в свой актив дубль из ассистов. Особой красоты получилась первая голевая передача нападающего "Зари" - Филипп классно пяткой сбросил под удар вышеупомянутому Мичину. А менее чем через 20 минут Будковский еще и своим пасом вывел Слесара на свидание с Кемкиным. К тому же, опытный и высоченный нападающий действовал как настоящий лидер, выполнил много беговой работы и не забывал отрабатывать и при обороне собственных ворот.

Альтернативный дуэт нападающих: Сергей Кисленко ("Ингулец") и Алексей Сидоров ("Колос"). В качестве дополнительной опции в центр нападения возьмем пару джокеров. Оба форварда вошли в игру с замены, причем когда их команды уступали в счете. Сергей сразу нашел себе два опасных момента и до конца встречи с "Ворсклой" был самым заметным в составе "Ингульца". К тому же, принял участие в голе своей команды и оказался в центре внимания из-за попадания мяча в руку.

А Алексей так вообще отличился с игры через минуту после выхода на замену. Да еще и кому забил! В частности, на самом старте второго тайма Сидоров откликнулся на фланговую подачу румына Владой и прошил вратаря действующего чемпиона - Моргуна.

Стоит также вспомнить Максима Смияна из "Вереса" и Бени Макуана из ЛНЗ. Первый - номинально по позиции является левым защитником, однако вышел на замену на правый фланг атаки вместо Виталия Дахновского и в компенсированное к поединку время вырвал для ровенской команды ничью. Кстати, этот забитый мяч стал первым для 23-летнего универсала в этой кампании. Представитель Конго также появился на поле по ходу той игры. И также забил, выведя черкасскую команду вперед. Этот гол, как и для Смияна, стал первым для африканца в этом сезоне УПЛ.

Главный тренер: Младен Бартулович ("Заря") / Сергей Шищенко ("Оболонь")

Традиционно, в этой категории предлагаем выбор из нескольких кандидатов. Хотя и на этот раз, только из двух. Хорватский специалист на фоне слухов в СМИ о своем потенциальном увольнении сумел правильно настроить луганскую команду на матч, который уже для них не имел никакого турнирного значения. Бартулович выставил всех сильнейших из обоймы, а футболисты его не подвели и сенсационно похоронили надежды "Карпат" на еврокубковую зону. "Заря" в буквальном смысле билась в этом поединке со "львами", а не думала об отпуске.

В свою очередь, коуч "пивоваров" тоже не стал мудрить и в прагматичном стиле переиграл прямого конкурента в борьбе за выживание в лице "Левого Берега". Киевская команда минимально одолела "аистов" и гарантировала себе участие в следующем сезоне элитного украинского футбольного дивизиона.

Запасные: Валентин Горох ("Колос"), Артур Рудько ("Черноморец"), Яков Башич ("Заря"), Никита Бурда ("Колос"), Андрей Цуриков ("Колос"), Аринальдо Ррапай ("Колос"), Максим Смиян ("Верес"), Дмитрий Клец ("Верес"), Бени Макуана (ЛНЗ), Эгиналду ("Шахтер"), Фал Бабукар ("Рух"), Владислав Кулач ("Ворскла").