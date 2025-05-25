"Было много качественного футбола". Григорчук прокомментировал шестую ничью ЛНЗ подряд

Главный тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук подытожил матч 30-го тура УПЛ против "Вереса", в котором была зафиксирована ничья 1:1.

"Пропустили досадный гол после стандарта на последней минуте. Понимаем, что могли пропустить значительно раньше. Но, по моему мнению, мы сегодня точно были ближе к победе. Конечно, мы принимаем эту ничью, но считаю, что эта игра должна была закончиться по-другому.

Как в целом изменилась команда за полгода после моего прихода? Мне трудно отвечать на такие вопросы. Анализ работы 95% от всех людей зависит от наличия результата. Не могу с этим не согласиться, потому что главное в спорте - результат.

Если говорить отстраненно - то мы действительно потеряли много очков. Было много ничьих. Половину этих матчей мы точно должны были выиграть. А если краткий анализ от меня - мы сделали большой объем работы, который точно поможет нам развиваться дальше.

Относительно сегодняшней игры - думаю она точно должна понравиться болельщикам. Сегодня ничто не свидетельствовало о том, что обе команды не бились за результат. Это был принципиальный матч, было много качественного футбола", - сказал Григорчук.