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"Было много качественного футбола". Григорчук прокомментировал шестую ничью ЛНЗ подряд

Премьер-лига
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Завершили сезон ожидаемо

"Было много качественного футбола". Григорчук прокомментировал шестую ничью ЛНЗ подряд

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук подытожил матч 30-го тура УПЛ против "Вереса", в котором была зафиксирована ничья 1:1.

"Пропустили досадный гол после стандарта на последней минуте. Понимаем, что могли пропустить значительно раньше. Но, по моему мнению, мы сегодня точно были ближе к победе. Конечно, мы принимаем эту ничью, но считаю, что эта игра должна была закончиться по-другому.

Как в целом изменилась команда за полгода после моего прихода? Мне трудно отвечать на такие вопросы. Анализ работы 95% от всех людей зависит от наличия результата. Не могу с этим не согласиться, потому что главное в спорте - результат.

Если говорить отстраненно - то мы действительно потеряли много очков. Было много ничьих. Половину этих матчей мы точно должны были выиграть. А если краткий анализ от меня - мы сделали большой объем работы, который точно поможет нам развиваться дальше.

Относительно сегодняшней игры - думаю она точно должна понравиться болельщикам. Сегодня ничто не свидетельствовало о том, что обе команды не бились за результат. Это был принципиальный матч, было много качественного футбола", - сказал Григорчук.

Это была шестая подряд ничья "ЛНЗ" и девятый матч подряд без побед. Команда финишировала в УПЛ на 12-м месте.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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