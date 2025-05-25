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Определены лучшие ассистенты УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига
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Их двое

Определены лучшие ассистенты УПЛ сезона 2024/25

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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По итогам сезона УПЛ 2024/25 годов, лучшими ассистентами стали полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и защитник "Александрии" Никита Кравченко. У обоих - по 8 результативных передач.

Николаю этот показатель удалось достичь за 23 матча, в то же время Никита потратил 27 игр. Таким образом, лучший средний показатель - у представителя киевской команды (0,35 против 0,3).

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К слову, лучшим бомбардиром чемпионата в этом сезоне стал нападающий "Динамо" Владислав Ванат. Он забил 17 голов.

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Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Николай Шапаренко Никита Кравченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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