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Определены лучшие ассистенты УПЛ сезона 2024/25
Их двое
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
По итогам сезона УПЛ 2024/25 годов, лучшими ассистентами стали полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и защитник "Александрии" Никита Кравченко. У обоих - по 8 результативных передач.
Николаю этот показатель удалось достичь за 23 матча, в то же время Никита потратил 27 игр. Таким образом, лучший средний показатель - у представителя киевской команды (0,35 против 0,3).
К слову, лучшим бомбардиром чемпионата в этом сезоне стал нападающий "Динамо" Владислав Ванат. Он забил 17 голов.
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