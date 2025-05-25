Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко: Мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится
Тренер напоминает, что год назад команда выступала в Первой лиге
fckarpaty.org.ua
Наставник "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Зари" (1:3).
"К этому давлению нужно привыкать. Этот сезон был опытом для нас. Пан или пропал. Нужно выгрызать и выигрывать. Было много созданных моментов, особенно в первом тайме. Было много возможностей улучшать результат.
Это опыт для всех нас. Когда говорят об отсутствии опыта, вне зависимости от уровня матча, это дает свой результат. Необходимо бороться с этим давлением. Мы будем работать над этим. Наверное, сегодня мы не справились с давлением, хотя думаю, если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, эмоции были бы другие”.
"Второй тайм многим не понравился. Мы прошли трудный этап обучения, адаптации к нашему стилю игры. Наш сезон, наверное, начался после седьмого тура УПЛ, когда мы собрали полный состав. Этот этап немного затянулся. Искренне благодарен болельщикам, руководству, работникам клуба. Они сделали большую работу.
В последнее время появились ожидания от результата команды, давление… Я – открытый человек, мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится. Понимаю, что все хотят результата, но ожидания должны быть подкреплены чем-нибудь. В начале сезона никто не мог мечтать об этом”.
"Необходимо сейчас поднять голову и сказать, что нынешний сезон был удачным. Нам хотелось не меньше, чем болельщикам. Я благодарен игрокам за самоотдачу, но сегодня не сложилось. Думаю, в нашем футболе нужно многое менять. Нужно менять требования.
Перед сезоном у нас есть 15 команд, стремящихся попасть в еврокубки, но это не так-то просто. Руководство клубов должно стремиться к тому, чтобы люди приходили на футбол. Это можно сделать только искренней игрой. Зачастую мы даем поспешную оценку результатов, но это неправильный путь.
Часто говорят, что поэтапное развитие клуба – это халтура, обман президента. А потом мы видим заявления об отсутствии мотивации продолжать дальше. Надо планомерно все делать. Нам нужно менять свое мировоззрение. Мы дойдем до этого, когда команды будут играть в открытый футбол, когда болельщик будет ходить на матчи”, – считает тренер.
"Зелено-белые" финишировали шестыми.
Популярное сейчас
- Полесье в еврокубках. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. 30 тур. Карпаты - Заря 1:3. Прискорбное самоубийство
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Президент Зари рассматривает вариант возвращения одного из лучших тренеров в истории команды
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения