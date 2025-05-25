Лупашко: Мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится

Наставник "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Зари" (1:3).

"К этому давлению нужно привыкать. Этот сезон был опытом для нас. Пан или пропал. Нужно выгрызать и выигрывать. Было много созданных моментов, особенно в первом тайме. Было много возможностей улучшать результат. Это опыт для всех нас. Когда говорят об отсутствии опыта, вне зависимости от уровня матча, это дает свой результат. Необходимо бороться с этим давлением. Мы будем работать над этим. Наверное, сегодня мы не справились с давлением, хотя думаю, если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, эмоции были бы другие”.

"Второй тайм многим не понравился. Мы прошли трудный этап обучения, адаптации к нашему стилю игры. Наш сезон, наверное, начался после седьмого тура УПЛ, когда мы собрали полный состав. Этот этап немного затянулся. Искренне благодарен болельщикам, руководству, работникам клуба. Они сделали большую работу. В последнее время появились ожидания от результата команды, давление… Я – открытый человек, мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится. Понимаю, что все хотят результата, но ожидания должны быть подкреплены чем-нибудь. В начале сезона никто не мог мечтать об этом”.

"Необходимо сейчас поднять голову и сказать, что нынешний сезон был удачным. Нам хотелось не меньше, чем болельщикам. Я благодарен игрокам за самоотдачу, но сегодня не сложилось. Думаю, в нашем футболе нужно многое менять. Нужно менять требования. Перед сезоном у нас есть 15 команд, стремящихся попасть в еврокубки, но это не так-то просто. Руководство клубов должно стремиться к тому, чтобы люди приходили на футбол. Это можно сделать только искренней игрой. Зачастую мы даем поспешную оценку результатов, но это неправильный путь. Часто говорят, что поэтапное развитие клуба – это халтура, обман президента. А потом мы видим заявления об отсутствии мотивации продолжать дальше. Надо планомерно все делать. Нам нужно менять свое мировоззрение. Мы дойдем до этого, когда команды будут играть в открытый футбол, когда болельщик будет ходить на матчи”, – считает тренер.

"Зелено-белые" финишировали шестыми.