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Лупашко: Мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится

Премьер-лига

Тренер напоминает, что год назад команда выступала в Первой лиге

Лупашко: Мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Наставник "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Зари" (1:3).

"К этому давлению нужно привыкать. Этот сезон был опытом для нас. Пан или пропал. Нужно выгрызать и выигрывать. Было много созданных моментов, особенно в первом тайме. Было много возможностей улучшать результат.

Это опыт для всех нас. Когда говорят об отсутствии опыта, вне зависимости от уровня матча, это дает свой результат. Необходимо бороться с этим давлением. Мы будем работать над этим. Наверное, сегодня мы не справились с давлением, хотя думаю, если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, эмоции были бы другие”.

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"Второй тайм многим не понравился. Мы прошли трудный этап обучения, адаптации к нашему стилю игры. Наш сезон, наверное, начался после седьмого тура УПЛ, когда мы собрали полный состав. Этот этап немного затянулся. Искренне благодарен болельщикам, руководству, работникам клуба. Они сделали большую работу.

В последнее время появились ожидания от результата команды, давление… Я – открытый человек, мне много пишут в соцсетях: "Там так нужно, тот никакой…". Мне это не нравится. Понимаю, что все хотят результата, но ожидания должны быть подкреплены чем-нибудь. В начале сезона никто не мог мечтать об этом”.

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"Необходимо сейчас поднять голову и сказать, что нынешний сезон был удачным. Нам хотелось не меньше, чем болельщикам. Я благодарен игрокам за самоотдачу, но сегодня не сложилось. Думаю, в нашем футболе нужно многое менять. Нужно менять требования.

Перед сезоном у нас есть 15 команд, стремящихся попасть в еврокубки, но это не так-то просто. Руководство клубов должно стремиться к тому, чтобы люди приходили на футбол. Это можно сделать только искренней игрой. Зачастую мы даем поспешную оценку результатов, но это неправильный путь.

Часто говорят, что поэтапное развитие клуба – это халтура, обман президента. А потом мы видим заявления об отсутствии мотивации продолжать дальше. Надо планомерно все делать. Нам нужно менять свое мировоззрение. Мы дойдем до этого, когда команды будут играть в открытый футбол, когда болельщик будет ходить на матчи”, – считает тренер.

"Зелено-белые" финишировали шестыми.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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