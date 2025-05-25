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Концовка сезона приземлила. Шандрук подытожил последний матч Вереса в сезоне

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на все, больше позитива

Концовка сезона приземлила. Шандрук подытожил последний матч Вереса в сезоне

Фото: Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук оценил добытую ничью в матче 30-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:1) и сезон в целом.

"Это, наверное, какой-то триллер. Но триллер, написанный не нами. Мы хотели этот рекорд - 35 набранных очков в УПЛ за один сезон - превзойти еще в предыдущих матчах. Это историческое достижение было доступно нам и раньше, но мы предыдущие шансы упустили. А сегодня это произошло на заключительной минуте заключительного матча. Наверное, так нужно было. Верю в то, что именно такой сценарий был написан для нас.

Также свою роль сыграло то, что после удачных игр, высоких оценок для игроков в течение сезона - концовка чемпионата нас несколько приземлила. Заметно было, что футболисты потеряли уверенность. Мы долго шли вверх и очень много потеряли после серии из четырех поражений.

Сегодня мы хорошо начали. Затем пропустили со стандарта. Но все же сумели отыграться и взять это очень важное очко. Я рад за команду, за болельщиков. Рад, что в следующем сезоне "Верес" снова будет представлять Ривне в Украинской Премьер-лиге.

По моему мнению, девятое место можно считать успехом. Если бы на старте сезона мы опросили бы болельщиков - думаю, они тоже оценили бы девятую позицию положительно. Могли, конечно, лучше. Но, если оценивать всю эту длинную дистанцию - то больше было позитива. Мы знаем свои проблемы, постараемся их решить летом, чтобы в новый сезон войти сильнее.

Какой матч сезона запомнился больше всего? Я бы отметил все домашние матчи. Играть перед собственными болельщиками - это невероятно. Эта поддержка очень ценна для нас. Игроки ее чувствуют, это действительно нам помогает. Даже домашнее поражение от "Левого Берега", оно вроде и проигрышное, но я видел, что мы час демонстрировали хороший футбол и результат - это вопрос времени. Очень много было достойных матчей. Десятиматчевая серия без поражений, весенние победы над "Колосом", "Полесьем" и "Кривбассом". По моему мнению, для болельщиков самое важное - это видеть команду, которая, возможно, не всегда выигрывает, но точно всегда старается. Да, в конце сезона чувствовалось эмоциональное выхолащивание, глубины состава не хватило. Но это внутренние вопросы, которые мы будем решать летом.

Сейчас всем нужно немного отдохнуть, футболисты будут выполнять домашние задания для поддержания формы. Команда снова соберется 23-го июня. Начнем работать здесь, в Ривне. Сейчас занимаемся поиском спарринг-партнеров", - сказал Шандрук.

Ривненский "Верес" финишировал в УПЛ на 9-м месте. К примеру, в прошлом сезоне команда имела 13-ю позицию, из-за чего играла в переходных матчах.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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