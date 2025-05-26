Бартулович – о победе над Карпатами: Нужно было показать, что мы не хуже этих команд, которые немного выше нас

Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу во Львове.

"Прежде всего поздравляю свою команду с победой заслуженной. Во-вторых, поздравляю с завершением сезона на положительной ноте. Немного жаль, что мы раньше потеряли очки и не боролись до конца за еврокубковые места. Но есть, как есть.

Была очень хорошая игра и атмосфера, мы такую ​​ожидали. Первый тайм был нервным, много чувств. После перерыва поговорили с ребятами, провели коррекцию, понимали, что "Карпатам" нужно выигрывать. И они будут раскрываться, а мы этим воспользовались. Мы могли довести счет до разгромного".