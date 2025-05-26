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Бартулович – о победе над Карпатами: Нужно было показать, что мы не хуже этих команд, которые немного выше нас
Луганская команда помешала сопернику выйти в еврокубки
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу во Львове.
"Прежде всего поздравляю свою команду с победой заслуженной. Во-вторых, поздравляю с завершением сезона на положительной ноте. Немного жаль, что мы раньше потеряли очки и не боролись до конца за еврокубковые места. Но есть, как есть.
Была очень хорошая игра и атмосфера, мы такую ожидали. Первый тайм был нервным, много чувств. После перерыва поговорили с ребятами, провели коррекцию, понимали, что "Карпатам" нужно выигрывать. И они будут раскрываться, а мы этим воспользовались. Мы могли довести счет до разгромного".
"Я до матча ребятам сказал, что хотел быть на их месте. Потому что знал, какая здесь будет атмосфера и настраивал их на очень хороший поединок. Надо на положительной ноте завершать сезон против хорошего соперника. Нужно было показать, что мы не хуже этих команд, которые чуть выше нас.
Можно сказать, что я получил кайф (улыбается – прим.). Когда-то я играл при такой атмосфере, когда играл за "Карпаты". Помню это. Почувствовал эту атмосферу", – заявил тренер.
Бартулович защищал цвета "львов" в сезоне 2013/14, оформив 15 баллов по системе гол+пас (10+5).
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