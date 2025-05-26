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Буяльский: На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство

Премьер-лига
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Один из лидеров киевлян помог оформить титул

Буяльский: На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от чемпионского сезона.

"Сезон был очень тяжелый, в первой его части у нас было много переездов, меньше тренировочного процесса. Но, мне кажется, чем больше на нас нагрузка, тем ответственнее мы выходим на игры. Думаю, что первую часть чемпионата мы провели прекрасно.

Мы получили право добавить в эмблему третью звезду. Мы шли от матча к матчу, некоторые поединки нам не удавались на все 100%, но в них удавалось получать результат. На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство”.

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"Да, давление ощущалось, особенно в течение последних матчей, ведь ребята читали, что писали СМИ относительно того, что "Динамо" последний раз давно не проигрывало ни одного матча в чемпионате, когда становилось чемпионом. Поэтому определенная нервозность присутствовала, и не все складывалось, как хотелось.

Так сложилось, что мы не выиграли Кубок Украины, но в футболе бывает всякое, главное, что мы выиграли чемпионат. Посвящаю чемпионство своим детям, жене, родителям, которые болели на трибуне, и ВСУ, ведь без наших Вооруженных сил не было бы футбола и безопасной жизни в Киеве”, – заявил Виталий.

В этом сезоне Буяльский забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 29 матчах.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ, Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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