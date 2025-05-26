Буяльский: На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от чемпионского сезона.

"Сезон был очень тяжелый, в первой его части у нас было много переездов, меньше тренировочного процесса. Но, мне кажется, чем больше на нас нагрузка, тем ответственнее мы выходим на игры. Думаю, что первую часть чемпионата мы провели прекрасно.

Мы получили право добавить в эмблему третью звезду. Мы шли от матча к матчу, некоторые поединки нам не удавались на все 100%, но в них удавалось получать результат. На подсознании понимали, что должны дотерпеть до конца и выиграть чемпионство”.