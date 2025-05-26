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Александрия – весенний чемпион, Кривбасс – среди худших. Сколько очков набрали команды в 2025 году?

Премьер-лига
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Подопечные Ротаня продемонстрировали темп на уровне грандов

Александрия – весенний чемпион, Кривбасс – среди худших. Сколько очков набрали команды в 2025 году?

Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий

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Во второй части сезона клубы УПЛ сыграли 13 поединков. Сенсационный вице-чемпион набрал самое большое количество баллов и опередил даже главных фаворитов в борьбе за золото. Часто набирали очки "Карпаты", существенный скачок совершили "Колос" и "Оболонь", а "Кривбасс" весеннюю часть точно не может записать в актив.

Очки команд в 2025 году

  • "Александрия" – 29;
  • "Шахтер" – 28;
  • "Динамо" – 27;
  • "Карпаты" – 22;
  • "Полесье" – 21;
  • "Колос", "Оболонь" – 18;
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  • "Заря", "Верес" – 17;
  • "Рух" – 15;
  • "Кривбасс" – 13;
  • ЛНЗ, "Ингулец" – 12;
  • "Ворскла", "Черноморец" – 11;
  • "Левый Берег" – 10.

Среди аутсайдеров первой части сезона, кроме "Оболони", ни одна команда не достигла существенного прогресса в результатах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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