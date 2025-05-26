Александрия – весенний чемпион, Кривбасс – среди худших. Сколько очков набрали команды в 2025 году?

Во второй части сезона клубы УПЛ сыграли 13 поединков. Сенсационный вице-чемпион набрал самое большое количество баллов и опередил даже главных фаворитов в борьбе за золото. Часто набирали очки "Карпаты", существенный скачок совершили "Колос" и "Оболонь", а "Кривбасс" весеннюю часть точно не может записать в актив.

Очки команд в 2025 году

" Александрия " – 29;

" – 29; " Шахтер " – 28;

" – 28; " Динамо " – 27;

" – 27; "Карпаты" – 22;

"Полесье" – 21;

"Колос", "Оболонь" – 18;

"Заря", "Верес" – 17;

"Рух" – 15;

"Кривбасс" – 13;

ЛНЗ, "Ингулец" – 12;

"Ворскла", "Черноморец" – 11;

"Левый Берег" – 10.

Среди аутсайдеров первой части сезона, кроме "Оболони", ни одна команда не достигла существенного прогресса в результатах.