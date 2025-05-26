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Александрия – весенний чемпион, Кривбасс – среди худших. Сколько очков набрали команды в 2025 году?
Подопечные Ротаня продемонстрировали темп на уровне грандов
Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий
Во второй части сезона клубы УПЛ сыграли 13 поединков. Сенсационный вице-чемпион набрал самое большое количество баллов и опередил даже главных фаворитов в борьбе за золото. Часто набирали очки "Карпаты", существенный скачок совершили "Колос" и "Оболонь", а "Кривбасс" весеннюю часть точно не может записать в актив.
Очки команд в 2025 году
- "Александрия" – 29;
- "Шахтер" – 28;
- "Динамо" – 27;
- "Карпаты" – 22;
- "Полесье" – 21;
- "Колос", "Оболонь" – 18;
- "Заря", "Верес" – 17;
- "Рух" – 15;
- "Кривбасс" – 13;
- ЛНЗ, "Ингулец" – 12;
- "Ворскла", "Черноморец" – 11;
- "Левый Берег" – 10.
Среди аутсайдеров первой части сезона, кроме "Оболони", ни одна команда не достигла существенного прогресса в результатах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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