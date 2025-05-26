Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
Отбывать номер не удастся
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер рассказал о нулевой ничье с "Александрией".
"Команда хорошо играла. Попробовали подловить соперника на контратаках. Футболистам сразу же сказал, что в этой игре никакого настроения на "чемоданах" не должно быть. Я готов был выпустить только тех игроков, которые хотели играть. Это даже могли быть ребята из U-17, но только те, которые хотели играть. И так будет постоянно в "Черноморце", пока я тренер.
Будем встречаться с президентом и будем разговаривать. Пока у меня действующий контракт, я работаю. Ракицкий останется в команде? Сейчас пока рано говорить. Будет встреча, будет видно”.
"Сбор команда будет проходить в Одессе на базе. У нас очень хорошие условия. Есть песок, пляж, три поля, тренажерный зал. Где-то на песке поработаем, поплаваем.
У меня даже улучшилось настроение, когда я увидел болельщиков на стадионе. А для игроков это вдвое приятнее, ведь болельщики их гонят вперед, а им есть для кого играть”, – считает тренер.
Одесситы финишировали последними в сезоне (23 балла).
Популярное сейчас
- "Я ухожу не потому, что разочаровался": Вернидуб покидает Кривбасс
- УПЛ. 30 тур. Карпаты - Заря 1:3. Прискорбное самоубийство
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Кобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства