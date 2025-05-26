"И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер рассказал о нулевой ничье с "Александрией".

"Команда хорошо играла. Попробовали подловить соперника на контратаках. Футболистам сразу же сказал, что в этой игре никакого настроения на "чемоданах" не должно быть. Я готов был выпустить только тех игроков, которые хотели играть. Это даже могли быть ребята из U-17, но только те, которые хотели играть. И так будет постоянно в "Черноморце", пока я тренер.

Будем встречаться с президентом и будем разговаривать. Пока у меня действующий контракт, я работаю. Ракицкий останется в команде? Сейчас пока рано говорить. Будет встреча, будет видно”.