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"И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава

Премьер-лига
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Отбывать номер не удастся

"И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Кучер рассказал о нулевой ничье с "Александрией".

"Команда хорошо играла. Попробовали подловить соперника на контратаках. Футболистам сразу же сказал, что в этой игре никакого настроения на "чемоданах" не должно быть. Я готов был выпустить только тех игроков, которые хотели играть. Это даже могли быть ребята из U-17, но только те, которые хотели играть. И так будет постоянно в "Черноморце", пока я тренер.

Будем встречаться с президентом и будем разговаривать. Пока у меня действующий контракт, я работаю. Ракицкий останется в команде? Сейчас пока рано говорить. Будет встреча, будет видно”.

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"Сбор команда будет проходить в Одессе на базе. У нас очень хорошие условия. Есть песок, пляж, три поля, тренажерный зал. Где-то на песке поработаем, поплаваем.

У меня даже улучшилось настроение, когда я увидел болельщиков на стадионе. А для игроков это вдвое приятнее, ведь болельщики их гонят вперед, а им есть для кого играть”, – считает тренер.

Одесситы финишировали последними в сезоне (23 балла).

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Chornomorets TV
Опубликовал: Александр Симченко
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