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Лупашко: Луганчане были чрезмерно мотивированы. В этом сезоне нам не нужны были еврокубки
Всему свое время
Фото: Карпати
Наставник "Карпат" Владислав Лупашко выступил на пресс-конференции после поражения от "Зари".
"Мы видели, что луганчане были чрезмерно мотивированы. Мы должны смотреть на свою игру. Я часто говорил игрокам, что мы не должны считаться с тем, как играет наш соперник. Нужно диктовать свои правила. Меня не расстроил фактор не выхода в еврокубки, а сама игра. Мы могли уверенно закрывать первый матч, мы могли уверенно закрывать первый тайм. Мы создали множество моментов, чтобы выиграть матч. Я не знаю, с чем это связано. По-видимому, волнение. Со временем этого будет меньше.
Если смотреть здраво на ситуацию, то в этом сезоне нам не нужны были еврокубки. Пока мы не на том этапе. Но я понимаю, как это было принципиально для болельщиков. Это была главная мотивация. Мы делали все для того, чтобы выйти в еврокубки. К сожалению, произошло так, как произошло”.
"Нас ждет важный разговор с руководством относительно будущего. Нет четкости по ситуации с арендованными игроками. Мы расстроены, но, думаю, у болельщиков оптимистическое настроение. Мы на правильном пути. Мы сделали огромный шаг.
Сейчас много разных мнений в медиапространстве. Руководство клуба перед приглашением специалиста должно понимать, что хочет. В нашем футболе не хватает системности. Это проблема. Наше место в турнирной таблице – это, прежде всего, заслуга всего клуба. Развитие молодежи, трансферная политика – это очень важно, – подчеркнул тренер.
"Львы" набрали 46 баллов и заняли 6-е место.
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