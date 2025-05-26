Лупашко: Луганчане были чрезмерно мотивированы. В этом сезоне нам не нужны были еврокубки

Наставник "Карпат" Владислав Лупашко выступил на пресс-конференции после поражения от "Зари".

"Мы видели, что луганчане были чрезмерно мотивированы. Мы должны смотреть на свою игру. Я часто говорил игрокам, что мы не должны считаться с тем, как играет наш соперник. Нужно диктовать свои правила. Меня не расстроил фактор не выхода в еврокубки, а сама игра. Мы могли уверенно закрывать первый матч, мы могли уверенно закрывать первый тайм. Мы создали множество моментов, чтобы выиграть матч. Я не знаю, с чем это связано. По-видимому, волнение. Со временем этого будет меньше.

Если смотреть здраво на ситуацию, то в этом сезоне нам не нужны были еврокубки. Пока мы не на том этапе. Но я понимаю, как это было принципиально для болельщиков. Это была главная мотивация. Мы делали все для того, чтобы выйти в еврокубки. К сожалению, произошло так, как произошло”.