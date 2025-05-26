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Перелом носа у вратаря Ингульца: стало известно, сколько займет восстановление

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Перелом носа у вратаря Ингульца: стало известно, сколько займет восстановление

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Вратарь "Ингульца" Антон Жилкин, дебютировавший в элите этой весной, получил травму в поединке 29-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (1:4). В начале второго тайма он получил перелом носа в игровом эпизоде.

Как пишет Sport.ua, восстановление займет как минимум ещё 2–3 недели. Ожидается, что 22-летний Жилкин сможет вернуться в строй уже в следующем сезоне. Не исключено, что для выхода на поле ему понадобится специальная защитная маска.

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Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Ингулец" вылетел из УПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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