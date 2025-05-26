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Караваев - о переговорах с Динамо: Попросил у Суркиса несколько дней на раздумья
Футболист еще не принял окончательное решение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Александр Караваев сообщил, что получил предложение от киевского клуба по новому контракту.
– Через месяц у меня истекает контракт. Игорь Михайлович сделал предложение. Я попросил его дать мне несколько дней обдумать все с семьей. Он сказал: "Нет вопросов".
– Когда закончатся размышления?
– Несколько дней, я думаю. "Динамо" тоже ждать не будет.
– Предложение от "Динамо" есть?
– Да.
– Кроме "Динамо", есть предложения?
– Официальных нет. Есть разговоры, обсуждаем. Клубы называть не буду. Есть много факторов. Если ехать за границу, будет ли это хорошо, какой клуб, семья, – сказал Караваев.
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