Караваев - о переговорах с Динамо: Попросил у Суркиса несколько дней на раздумья

Защитник "Динамо" Александр Караваев сообщил, что получил предложение от киевского клуба по новому контракту.

– Через месяц у меня истекает контракт. Игорь Михайлович сделал предложение. Я попросил его дать мне несколько дней обдумать все с семьей. Он сказал: "Нет вопросов".

– Когда закончатся размышления?

– Несколько дней, я думаю. "Динамо" тоже ждать не будет.

– Предложение от "Динамо" есть?

– Да.

– Кроме "Динамо", есть предложения?

– Официальных нет. Есть разговоры, обсуждаем. Клубы называть не буду. Есть много факторов. Если ехать за границу, будет ли это хорошо, какой клуб, семья, – сказал Караваев.