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Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб
"Бело-синие" интересуются легионером полтавчан
Фото: ФК Ворскла
"Динамо" проявляет интерес к малийскому вингеру "Ворсклы" Ибрахиму Кане, утверждает журналист Игорь Бурбас.
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Согласно его данным, полтавчане готовы отпустить 24-летнего игрока за 1 миллион долларов. На легионера также претендует "Колос", но финансово клуб из Ковалевки не готов конкурировать с киевлянами. Хотя трудно сказать, согласится ли столичная команда выплатить эту сумму.
В текущем сезоне Кане провел 31 матч за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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