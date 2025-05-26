Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб

"Динамо" проявляет интерес к малийскому вингеру "Ворсклы" Ибрахиму Кане, утверждает журналист Игорь Бурбас.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно его данным, полтавчане готовы отпустить 24-летнего игрока за 1 миллион долларов. На легионера также претендует "Колос", но финансово клуб из Ковалевки не готов конкурировать с киевлянами. Хотя трудно сказать, согласится ли столичная команда выплатить эту сумму.

В текущем сезоне Кане провел 31 матч за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.