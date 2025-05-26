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Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб

Премьер-лига
Обновлено

"Бело-синие" интересуются легионером полтавчан

Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к малийскому вингеру "Ворсклы" Ибрахиму Кане, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Согласно его данным, полтавчане готовы отпустить 24-летнего игрока за 1 миллион долларов. На легионера также претендует "Колос", но финансово клуб из Ковалевки не готов конкурировать с киевлянами. Хотя трудно сказать, согласится ли столичная команда выплатить эту сумму.

В текущем сезоне Кане провел 31 матч за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Ибрахим Кане
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
26.05.2025 в 11:44
А хотілось би віджати на дурняк.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
26.05.2025 в 11:44
А хотілось би віджати на дурняк.
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1
1
hottabych61 (Харьков)
26.05.2025 в 12:08
если в УПЛ не останутся--пол-команды разбежится
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