Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Ингульца находится в шорт-листе трех клубов УПЛ
Василий Кобин может сохранить работу в элитном дивизионе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин, несмотря на вылет своего клуба из УПЛ, почти наверняка сохранит работу в элитном дивизионе. Об этом сообщает ТаТоТаке.
40-летний специалист фигурирует в списках по меньшей мере трех команд. По информации источника, это "Заря", "Рух" и "Александрия".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
При этом, ближе всего к назначению Кобин может оказаться именно во Львове - в том случае, если "Рух" покинет штаб Виталия Пономарева. В этом клубе - в отличие от двух других - Кобин может быть фаворитом.
Однако любому из потенциальных работодателей Кобина придется договариваться с Александром Поворознюком - контракт тренера в Петровом истекает летом 2027-го.
Популярное сейчас
- Полесье в еврокубках, Хаби Алонсо возглавил Реал, Вернидуб покинул Кривбасс, ассисты Миколенко и Забарного. Главные новости за 25 мая
- Лупашко: Луганчане были чрезмерно мотивированы. В этом сезоне нам не нужны были еврокубки
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Комментарии 1