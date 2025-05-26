Наставник Ингульца находится в шорт-листе трех клубов УПЛ

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин, несмотря на вылет своего клуба из УПЛ, почти наверняка сохранит работу в элитном дивизионе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

40-летний специалист фигурирует в списках по меньшей мере трех команд. По информации источника, это "Заря", "Рух" и "Александрия".

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При этом, ближе всего к назначению Кобин может оказаться именно во Львове - в том случае, если "Рух" покинет штаб Виталия Пономарева. В этом клубе - в отличие от двух других - Кобин может быть фаворитом.

Однако любому из потенциальных работодателей Кобина придется договариваться с Александром Поворознюком - контракт тренера в Петровом истекает летом 2027-го.