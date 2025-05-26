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Наставник Ингульца находится в шорт-листе трех клубов УПЛ

Премьер-лига

Василий Кобин может сохранить работу в элитном дивизионе

Наставник Ингульца находится в шорт-листе трех клубов УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин, несмотря на вылет своего клуба из УПЛ, почти наверняка сохранит работу в элитном дивизионе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

40-летний специалист фигурирует в списках по меньшей мере трех команд. По информации источника, это "Заря", "Рух" и "Александрия".

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При этом, ближе всего к назначению Кобин может оказаться именно во Львове - в том случае, если "Рух" покинет штаб Виталия Пономарева. В этом клубе - в отличие от двух других - Кобин может быть фаворитом.

Однако любому из потенциальных работодателей Кобина придется договариваться с Александром Поворознюком - контракт тренера в Петровом истекает летом 2027-го.

Читайте такжеКобин после вылета Ингульца из УПЛ рассказал о своем будущем в команде
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Василий Кобин Заря (Луганск) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2025 в 12:12
заплатите Паровозу и он всех отпустит--он вообще хочет продать команду--ему это уже всё надоело
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.05.2025 в 12:12
заплатите Паровозу и он всех отпустит--он вообще хочет продать команду--ему это уже всё надоело
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