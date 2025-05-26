  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань

Премьер-лига

Правильный выбор?

Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань возглавит "Полесье", сообщает Tribuna.com.

Согласно данным источника, переговоры между сторонами завершились, они согласовали условия сотрудничества.

О подписании контракта с 43-летним специалистом будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Руслан Ротань занял второе место в УПЛ с "Александрией", которую возглавлял с начала 2023 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 12 мая "Полесье" объявило об отставке Имада Ашура. В заключительных матчах сезона команду готовил Александр Максимов. В сезоне-2025/26 житомиряне сыграют в квалификации Лиги конференций.

По теме
yellow-arrow
Наставник Ингульца находится в шорт-листе трех клубов УПЛ
yellow-arrow
Леоненко: Будет смешно, если Шахтер провалится в еврокубках с тренером с зарплатой 2 млн
yellow-arrow
Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб
Руслан Ротань ФК Александрия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости