Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань возглавит "Полесье", сообщает Tribuna.com.

Согласно данным источника, переговоры между сторонами завершились, они согласовали условия сотрудничества.

О подписании контракта с 43-летним специалистом будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Руслан Ротань занял второе место в УПЛ с "Александрией", которую возглавлял с начала 2023 года.

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Напомним, что 12 мая "Полесье" объявило об отставке Имада Ашура. В заключительных матчах сезона команду готовил Александр Максимов. В сезоне-2025/26 житомиряне сыграют в квалификации Лиги конференций.