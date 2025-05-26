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Ротань на подходе? Тренерский штаб Полесья переведен во вторую команду

Премьер-лига

Подготовка к назначению Руслана Петровича

Ротань на подходе? Тренерский штаб Полесья переведен во вторую команду

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Тренерский штаб Александра Максимова в полном составе переведен в "Полесье-2" по решению руководства клуба, сообщает ТаТоТаке. Его помощниками являются Владимир Кныш, Андрей Гитченко, Сергей Пинчук и Михаил Федунов.

Соответственно, экс-наставник второй команды "волков" Кишан Шиль Гаутам уволен с должности.

Таким образом, "Полесье" готовится к назначению Руслана Ротаня. Согласно данным источника, в Житомир переедет большая часть тренерского штаба "Александрии" - Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Алексей Антонов, считавшийся фаворитом на должность преемника Ротаня в клубе "горожан".

Напомним, "Полесье" по итогам сезона-2024/25 заняло 4-е место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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