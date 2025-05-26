Серебряный призер УПЛ показал ФОТО и ВИДЕО с церемонии награждения

По итогам сезона 2024/25 в Украинской Премьер-Лиге "Александрия" под руководством Руслана Ротаня завоевала серебряные медали чемпионата Украины впервые в своей истории, заняв второе место в турнирной таблице с 67 очками.

У себя в соцсетях "горожане" показали фотографии, как клуб праздновал "серебро" УПЛ, во время церемонии награждения, состоявшейся в воскресенье, 25-го мая, в Александрии в парке им. Т. Г. Шевченко, где присутствовало руководство клуба.

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Заметим, что будущее Руслана Ротаня в "Александрии", которую 43-летний специалист возглавляет с декабря 2022 года, пока остается под вопросом. Недавно был назван клуб, который вскоре возглавит Ротань.