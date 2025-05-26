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Игроки Зари ушли в отпуск. Клуб рассказал о планах на новый сезон

Премьер-лига

Команда будет отдыхать примерно до середины июня

Игроки Зари ушли в отпуск. Клуб рассказал о планах на новый сезон

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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"Заря" официально сообщила о том, что команда ушла в отпуск. Луганский клуб завершил сезон-2024/25 на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Позади сезон 2024/2025. Для луганской "Зари", болельщики которой привыкли видеть команду в верхней части таблицы, нельзя назвать его успешным. Но все мы уверены, что следующий чемпионат принесет нам больше позитива и побед.

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Сейчас у команды период отпуска, который будет длиться примерно до середины июня. Футболисты некоторое время отдохнут, а затем будут выполнять индивидуальные программы подготовки, которые для них подготовил тренерский штаб.

Во второй половине июня "черно-белые" начнут подготовку к новому сезону. Местом дислокации команды, скорее всего, станет, как и прошлым летом - словенский городок Рогашка Слатина.

Конечно, как и всегда, нас будут ждать не только тренировки, но и контрольные игры. Но об этом позже. Сейчас - время перезагрузиться и набраться сил для того, чтобы улучшить позиции команды в следующем сезоне!", - говорится в пресс-службе луганчан.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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