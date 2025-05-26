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Журналист сообщил, какой клуб УПЛ может пригласить Ашура

Премьер-лига

"Первый раз, когда услышал это, я не поверил"

Журналист сообщил, какой клуб УПЛ может пригласить Ашура

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Журналист Владимир Зверов рассказал о том, кто станет новым главным тренером "Кривбасса" после ухода Юрия Вернидуба.

"Один из самых популярных вопросов сезона: кто будет следующим тренером "Кривбасса"? Если я вам скажу, что один из вариантов, который рассматривает руководство "Кривбасса", — Имад Ашур, поверите ли вы мне?

Потому что первый раз, когда я услышал это несколько дней назад, я не поверил. Пришлось уточнять у других источников, и другой источник тоже подтвердил, что Имад Ашур рассматривается "Кривбассом" на должность главного тренера", - сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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Напомним, предыдущим местом работы Ашура было "Полесье", откуда его уволили 12 мая.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зверов Имад Ашур
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
26.05.2025 в 13:55
якщо правда то мої найщиріші співчуття фанам Кривбаса
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Комментарии 1
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Полiccя (Житомир)
26.05.2025 в 13:55
якщо правда то мої найщиріші співчуття фанам Кривбаса
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0
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