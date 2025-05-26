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Журналист сообщил, какой клуб УПЛ может пригласить Ашура
"Первый раз, когда услышал это, я не поверил"
Фото: ФК Полісся
Журналист Владимир Зверов рассказал о том, кто станет новым главным тренером "Кривбасса" после ухода Юрия Вернидуба.
"Один из самых популярных вопросов сезона: кто будет следующим тренером "Кривбасса"? Если я вам скажу, что один из вариантов, который рассматривает руководство "Кривбасса", — Имад Ашур, поверите ли вы мне?
Потому что первый раз, когда я услышал это несколько дней назад, я не поверил. Пришлось уточнять у других источников, и другой источник тоже подтвердил, что Имад Ашур рассматривается "Кривбассом" на должность главного тренера", - сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.
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Напомним, предыдущим местом работы Ашура было "Полесье", откуда его уволили 12 мая.
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