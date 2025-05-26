Журналист сообщил, какой клуб УПЛ может пригласить Ашура

Журналист Владимир Зверов рассказал о том, кто станет новым главным тренером "Кривбасса" после ухода Юрия Вернидуба.

"Один из самых популярных вопросов сезона: кто будет следующим тренером "Кривбасса"? Если я вам скажу, что один из вариантов, который рассматривает руководство "Кривбасса", — Имад Ашур, поверите ли вы мне?

Потому что первый раз, когда я услышал это несколько дней назад, я не поверил. Пришлось уточнять у других источников, и другой источник тоже подтвердил, что Имад Ашур рассматривается "Кривбассом" на должность главного тренера", - сказал Зверов в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.