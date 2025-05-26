Еще один клуб УПЛ официально сообщил об уходе тренера

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук покинул клуб. Как сообщает пресс-служба "фиолетовых", стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

"Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем", - говорится в сообщении клуба.

Григорчук пришел в ЛНЗ в декабре 2024 года. Под его руководством команда провела 13 матчей, одержав 2 победы, при 6 ничьих и 5 поражений. Сезон-2024/25 коллектив из Черкасс завершил на 12-е месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 балл.

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Напомним, в Украине 60-летний Григорчук известен по работе с запорожским "Металлургом" и одесским "Черноморцем". За рубежом он возглавлял латвийские "Динабург" и "Вентспилс", белорусский "Шахтер", азербайджанские "Габалу" и "Нефтчи", а также казахстанскую "Астану".