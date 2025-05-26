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Ашур прокомментировал слухи о возможной работе в Кривбассе
Кто заменит Вернидуба в криворожском клубе?
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Бывший тренер житомирского "Полесья" бывший тренер "Кривбасса" Имад Ашур прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность главного тренера криворожского "Кривбасса".
"Вообще без комментариев. Трансферы любят тишину, поэтому без комментариев в любом случае. Интересно, что подобная информация появляется в СМИ, но я же говорю, что не могу это прокомментировать", - ответил Ашур для Sport-express.ua.
Напомним, что украинский специалист Юрий Вернидуб после ничьей с "Полесьем" (1:1) в 30-м туре УПЛ заявил, что покидает пост главного тренера криворожской команды.
Предыдущим местом работы Ашура было "Полесье", откуда его уволили 12 мая.
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