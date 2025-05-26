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Ашур прокомментировал слухи о возможной работе в Кривбассе

Премьер-лига

Кто заменит Вернидуба в криворожском клубе?

Ашур прокомментировал слухи о возможной работе в Кривбассе

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

Новина українською

Бывший тренер житомирского "Полесья" бывший тренер "Кривбасса" Имад Ашур прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность главного тренера криворожского "Кривбасса".

"Вообще без комментариев. Трансферы любят тишину, поэтому без комментариев в любом случае. Интересно, что подобная информация появляется в СМИ, но я же говорю, что не могу это прокомментировать", - ответил Ашур для Sport-express.ua.

Напомним, что украинский специалист Юрий Вернидуб после ничьей с "Полесьем" (1:1) в 30-м туре УПЛ заявил, что покидает пост главного тренера криворожской команды.

Предыдущим местом работы Ашура было "Полесье", откуда его уволили 12 мая.

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Кривбасс (Кривой Рог) Имад Ашур
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
26.05.2025 в 15:05
А Барселиниус ПРОТИВ!
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Комментарии 2
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Barcelinius (earthman)
26.05.2025 в 15:05
А Барселиниус ПРОТИВ!
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0
1
avatar
Barcelinius (earthman)
26.05.2025 в 15:04
Гуляй лесом Имад, гуляй...
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0
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