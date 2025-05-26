Ашур прокомментировал слухи о возможной работе в Кривбассе

Бывший тренер житомирского "Полесья" бывший тренер "Кривбасса" Имад Ашур прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность главного тренера криворожского "Кривбасса".

"Вообще без комментариев. Трансферы любят тишину, поэтому без комментариев в любом случае. Интересно, что подобная информация появляется в СМИ, но я же говорю, что не могу это прокомментировать", - ответил Ашур для Sport-express.ua.