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Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ

Премьер-лига

Ждем его в "Металлисте 1925"?

Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный уже окончательно попрощался с командой. Об этом пишет журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Ожидается, что следующим клубом 27-летнего футболиста станет "Металлист 1925". Ранее сообщалось, что он получил подписной бонус от харьковского клуба. Однако официального подтверждения перехода на данный момент нет.

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В нынешнем сезоне Калюжный провел 28 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата Украины в сезоне 2024/25.

Напомним, "Металлист 1925" завершил сезон Первой лиги-2024/25 на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. За право выступать в УПЛ харьковчане сыграют с киевским "Левым Берегом".

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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