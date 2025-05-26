"Он много раз нарушал спортивный режим". В Вересе рассказали о конфликте с игроком

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о возможном продолжении сотрудничества с бразильским вингером Луаном Кампосом. Напомним, футболист в течение сезона выступал за ровенский клуб на правах аренды с опцией первоочередного выкупа в "Америка Минейро".

"Мы много молчали, не разглашали детали того, что происходило зимой. Мы дали Луану полное и абсолютное доверие. Время в "Вересе" - это для него лучший период в карьере. Но он зимой повел себя не лучшим образом - уехал в отпуск в Бразилию, начал получать приглашения от каких-то псевдоагентов, не слушал нас, не проявлял уважения к клубу, который давал ему играть и развиваться. Луан много раз нарушал спортивный режим. Мы об этом не говорили раньше, потому что обсуждать такие детали по ходу сезона - это нехорошо для атмосферы в коллективе. Ситуация с ним остается открытой. Думаю, мы с Луаном будем разбираться и в определенных инстанциях, у нас есть зафиксированные нарушения условий контракта с его стороны. Но все я сейчас рассказать не могу. В общем - это нездоровая ситуация. Мы отдали Луану все возможное, а он взамен не проявил никакого уважения к клубу. Возможно, он поумнеет и мы продолжим сотрудничество. Возможно, все сложится по-другому", - сказал Габовда.

"С юридической точки зрения клуб до конца будет защищать свои интересы. Мы понимаем, что права клуба нарушены. Мы это публично заявляем и будем свои права отстаивать", - добавил президент "Вереса" Иван Надеин.

В сезоне-2024/25 Луан Кампос сыграл за ривненчан 29 матчей в чемпионате и Кубке Украины, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.