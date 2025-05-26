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Ветеран покидает Черноморец, еще семь игроков – на чемоданах
Сложная ситуация
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Следствием понижения в классе и финансовой задолженности перед игроками и тренерским штабом станет отток большого количества игроков из "Черноморца". По эксклюзивной информации UA-Футбол, первым футболистом, который покинет Одессу, станет Богдан Бутко. 34-летний защитник рассчитывает еще поиграть и трудоустроиться в клубе из числа "элитных". Не исключено, что это будет один из новичков УПЛ.
Список потенциальных потерь "Черноморца" немалый. По информации нашего издания, это вратарь Артур Рудько, защитники Ярослав Кисель и Евгений Скиба, вингер Денис Янаков, полузащитник Артем Габелок и нападающие Денис Безбородько и Алексей Хобленко.
Отметим, что задолженность по зарплате клуба перед игроками за неделю достигнет трех месяцев.
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