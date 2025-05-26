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Ветеран покидает Черноморец, еще семь игроков – на чемоданах

Премьер-лига

Сложная ситуация

Ветеран покидает Черноморец, еще семь игроков – на чемоданах

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Следствием понижения в классе и финансовой задолженности перед игроками и тренерским штабом станет отток большого количества игроков из "Черноморца". По эксклюзивной информации UA-Футбол, первым футболистом, который покинет Одессу, станет Богдан Бутко. 34-летний защитник рассчитывает еще поиграть и трудоустроиться в клубе из числа "элитных". Не исключено, что это будет один из новичков УПЛ.

Список потенциальных потерь "Черноморца" немалый. По информации нашего издания, это вратарь Артур Рудько, защитники Ярослав Кисель и Евгений Скиба, вингер Денис Янаков, полузащитник Артем Габелок и нападающие Денис Безбородько и Алексей Хобленко.

Отметим, что задолженность по зарплате клуба перед игроками за неделю достигнет трех месяцев.

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Богдан Бутко Черноморец (Одесса) эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.05.2025 в 16:18
хорошие игроки ушли --КУЧЕР избавляйся от МИСЮРЫ-БАБИЧА--БОРОВИКА это они угробили ЧО --они и дальше будут приносить вред команде их нельзя допускать к футболу и в других командах тоже --их уже не кто и не пригласит зачем им бездельники работают только ЯЗЫКОМ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.05.2025 в 16:18
хорошие игроки ушли --КУЧЕР избавляйся от МИСЮРЫ-БАБИЧА--БОРОВИКА это они угробили ЧО --они и дальше будут приносить вред команде их нельзя допускать к футболу и в других командах тоже --их уже не кто и не пригласит зачем им бездельники работают только ЯЗЫКОМ
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