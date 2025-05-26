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Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал

Премьер-лига
Обновлено

Макрон акцентировал, что Россия дестабилизирует и Азию, а не только Европу

Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

По мнению французского президента Эмманюэля Макрона, президент США Дональд Трамп наконец осознал, что российский лидер Владимир Путин его обманывал.

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Об этом сообщает BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Он обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение у Москвы, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

Макрон акцентировал, что Россия, "ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Также, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он врал", – акцентировал французский лидер и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", – добавил Макрон.

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