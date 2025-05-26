Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал

По мнению французского президента Эмманюэля Макрона, президент США Дональд Трамп наконец осознал, что российский лидер Владимир Путин его обманывал.

Об этом сообщает BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Он обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение у Москвы, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

Макрон акцентировал, что Россия, "ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Также, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он врал", – акцентировал французский лидер и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", – добавил Макрон.